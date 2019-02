Annuncio

In molti danno la carriera di Emma Marrone in costante declino negli ultimi anni, ma lei sembra non farci caso e punta tutto sulla sua amatissima musica. Anche se il suo ultimo disco non ha venduto come i precedenti, l'artista si è rimboccata le maniche e, in silenzio, ha portato a casa un vero e proprio "colpaccio".

La salentina, ospite di "Che Tempo Che Fa" domenica sera, ha annunciato che il 22 febbraio prossimo uscirà un suo nuovo singolo: "Love is madness", cantato con Jared Leto dei 30 Seconds To Mars.

Emma diventa internazionale duettando con Jared Leto

È una notizia che nessuno si aspettava quella che Emma Marrone ha dato in diretta su Rai Uno ieri sera; dopo essersi esibita sulle note di "Mondiale" nel programma di Fabio Fazio, la pugliese ha fatto un annuncio molto importante.

"Il 22 febbraio uscirà il mio nuovo singolo e sarà un duetto con i 30 Seconds To Mars", queste le parole con le quali la 34enne ha svelato ai suoi fan l'ultima novità professionale che la riguarda.

Sul profilo Instagram della cantante, poi, è stata caricata la copertina del brano che sta per uscire su tutte le piattaforme digitali, accompagnata dalla seguente didascalia: "Sono senza parole. Non vedevo l'ora di dirvelo! Niente è impossibile e questo ne è la dimostrazione. Lavorare sodo, amare la musica e crederci sempre".

La "Brown" si è detta entusiasta del duetto che il frontman Jared Leto e la sua band hanno accettato di fare con lei, tanto da arrivare a ringraziarli pubblicamente sui social network dicendosi onorata di questa opportunità.

"Il pezzo è una bomba atomica", ha concluso la cantante nel suo sfogo che ha emozionato e sorpreso le tantissime persone che la seguono e la ammirano sin dai suoi inizi ad Amici, cioè quasi dieci anni fa.

I siti di Gossip hanno precisato che la canzone che uscirà il 22 non è un inedito, ma è un estratto dell'ultimo album della band che è già stato presentato al pubblico con un'altra voce femminile, quella di Halsey.

Tanto lavoro e poco amore per Emma Marrone

Il duetto con i 30 Seconds To Mars è sicuramente un tassello molto importante nella carriera di Emma Marrone; l'artista, infatti, sarà presterà la sua voce ad una delle band più amate del momento, quella del carismatico Jared Leto. La collaborazione con questo gruppo internazionale, però, è solo uno dei tanti impegni che attendono la pugliese nel 2019 che è appena iniziato; tra una decina di giorni, infatti, inizierà il tour nei palazzetti della 34enne, che la porterà in giro per l'Italia fino a marzo prossimo.

Da quando ha vinto Amici nel lontano 2009, la cantante non si è mai fermata, raggiungendo importanti traguardi ed enormi soddisfazioni in campo professionale; questo, però, sembra aver tolto qualcosa alla 34enne: l'amore.

Sono un bel po' di anni che la "Brown" non viene fotografata accanto a qualcuno (la sua ultima relazione ufficiale è quella con Fabio Borriello e risale al 2015), e quando le viene chiesto come mai è ancora single, la diretta interessata risponde: "Non mi accontento e penso che sia meglio stare da soli che con chiunque".

Che il 2019 sia l'anno giusto per Emma per trovare finalmente l'anima gemella?