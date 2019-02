Annuncio

Una nuova bufera sembra sia scoppiata all'Isola dei Famosi a causa di presunti vantaggi ricevuti da Soleil Sorgè nel corso dell'ultima prova leader. Su Twitter in particolare, molti utenti hanno accusato la produzione del reality di Alessia Marcuzzi di irregolarità durante la prova del fuoco, che ha visto vincere la naufraga a discapito di Aaron Nielsen, facendo scoppiare un vero e proprio caso sui social. Soleil nel frattempo si è goduta il soggiorno sulla Isla Bonita in compagnia di Jeremias Rodriguez, con cui è sbocciata la passione.

Scoppia una bufera all'Isola dei famosi: il caso Soleil Sorgè

Gli utenti di Twitter si scagliano contro il reality della Marcuzzi, denunciando delle irregolarità durante la prova del fuoco della scorsa settimana e che ha visto Soleil guadagnarsi la vittoria contro il figlio di Brigitte Nielsen.

Secondo gli utenti infatti, la produzione avrebbe avvantaggiato la giovane influencer in quanto la fiamma sarebbe stata la metà di quella di Aaron. 'Una pagliacciata' così la definiscono sui social gli utenti che gridano al complotto.

Che pagliacciata la fiamma di Soleil era la metà di quella di Aron #isola — Michela (@michicima) 13 febbraio 2019

Anche Alberto Dandolo su Dagospia è intervenuto sul 'caso Soleil' svelando un presunto retroscena che riguarderebbe la naufraga. Secondo il giornalista infatti, la naufraga sarebbe approdata all'Isola dei famosi con un preciso scopo, quello d mettere scompiglio nelle dinamiche del gioco come suggerito dalla sua agenzia di management, che tra l'altro è la stessa di Stefano Bettarini.

Dopo la vittoria della prova del fuoco, Soleil e Jeremias sulla Isla Bonita

Non è dato sapere se Soleil sia stata avvantaggiata o meno, sta di fatto che la vincitrice ha avuto la possibilità di scegliere un compagno con cui passare una notte sulla Isla Bonita. Come da previsioni, la scelta della Sorgè è ricaduta su Jeremias Rodriguez con cui sin dalle primi giorni, è stata evidente la sintonia e la complicità. Da quanto abbiamo visto, il flirt tra i due è proseguito durante la loro permanenza in solitaria sulla Isla Bonita, dove si sono lasciati andare a baci appassionati. Non è dato sapere se i due siano andati oltre o meno. I telespettatori viste le dichiarazioni e le illazioni di Dagospia si domandano ora se il flirt tra i due naufraghi sia reale o solo una mossa costruita ad arte a favore dell'audience.

Non resta che attendere la messa in onda della puntata di mercoledì 20 febbraio per scoprire tutte le novità inerenti la nuova coppia che in ogni caso, nel bene o nel male, desta l'interesse del pubblico da casa