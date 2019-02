Annuncio

La puntata di ieri di Domenica In è stata estremamente movimentata. Mara Venier ha dato il via al consueto appuntamento domenicale continuando a trattare l'argomento inerente il Festival di Sanremo. La sessantanovesima edizione di tale programma ha generato molto scalpore, specie per il vincitore. Per questo motivo, la conduttrice ha voluto continuare a parlare dell'argomento invitando in studio alcuni dei cantanti iin gara. Tra questi c'è stato anche Enrico Nigiotti. Il cantante in questione sta riscuotendo un enorme successo sul web, non solo per il suo brano ma anche, e soprattutto, per il suo aspetto fisico. Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, infatti, gli animi si sono improvvisamente infiammati. Alcune donne sedute nel pubblico, infatti, hanno preso inaspettatamente la scena e si sono avvicinate per salutare ed abbracciare il loro idolo.

Delle donne entrano in studio per salutare Enrico Nigiotti

Enrico Nigiotti è uno tra i cantanti più amati di questa sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Il suo brano, seppur non classiicato tra i primi 3, sta riscuotendo un enorme successo. Ad ogni modo, a generare maggiore scalpore pare sia la sua immagine. Nigiotti è, infatti, un ragazzo molto affascinante che sembra piacere molto al pubblico. Nel corso dell'intervista con Mara Venier, infatti, è stato toccato tale argomento. Enrico ha svelato di avere la passione per le donne. A quel punto, allora, la padrona di casa ne ha approfittato per fare qualche battutina un po' più piccante. La conduttrice non ha potuto fare a meno di notare lo sgomento che, in quel momento, si stava creando in studio. Per questo motivo, ha deciso di rivolgersi ad alcune donne sedute tra i pubblico esortandole a farsi avanti.

Le battute piccanti di Mara Venier

Le signore in questione non se lo sono fatte ripetere due volte e, immediatamente, si sono avvicinate al centro dello studio.per abbracciare il cantante. Mara Venier, estremamente divertita, ha lasciato a loro la scena. Dopo il momento di euforia, la situazione è stata ripristinata e i due hanno ripreso la solita postazione. La Venier allora ne ha approfittato per puntualizzare una questione in particolare. La conduttrice, infatti, ha posto l'accento sull'età media delle donne interessate a lui. Da quanto emerso, infatti, pare che Nigiotti riscuota molto successo tra le donne di una certa età. L'uscita di Mara Venier ha, naturalmente, divertito molto i presenti, specie il protagonista dell'intervista.