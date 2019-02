Annuncio

Annuncio

L'arrivo di Soleil Sorge ha portato aria di cambiamento all'Isola dei Famosi; la ragazza, per quanto non stia particolarmente simpatica al pubblico, ha indubbiamente risvegliato gli animi dei naufraghi e anche gli ascolti della trasmissione. La puntata del reality che è andata in onda il 13 febbraio, per esempio, ha ottenuto uno share nettamente superiore rispetto alle settimane precedenti, ed ha anche regalato alcuni interessanti spunti di discussione alla gente da casa. Oltre ad aver iniziato un flirt con Jeremias Rodriguez, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata la nuova leader: su Twitter, però, sono stati in tanti a far notare la differenza di trattamento che avrebbero ricevuto la giovane e Aaron Nielsen durante le prova del fuoco.

Annuncio

Soleil vince la prova del fuoco, gli utenti del web protestano

È sbarcata in Honduras solo pochi giorni fa, ma Soleil Sorge è già riuscita a far parlare di sé molto più di altri naufraghi che sono all'Isola dei Famosi dall'inizio. La ragazza, oltre che per l'affettuosa amicizia con Jeremias Rodriguez, è diventata protagonista assoluta del reality per le discussioni che ha avuto con Luca e Giorgia a poche ore dal suo arrivo.

A tenere alta l'attenzione sulla ex di Luca Onestini, poi, è stata la prova leader che tutto il gruppo ha affrontato nel corso della diretta del 13 febbraio, nella quale la ragazza ha surclassato le altre colleghe e si è sfidata con Aaron Nielsen per il ruolo di "caposquadra" della settimana.

Annuncio

I migliori video del giorno

I concorrenti si sono confrontati nella classica prova del fuoco: chi dei due riusciva a resistere più tempo davanti ad una forte fiamma, diventava immune dalle nomination e leader del gruppo; il figlio di Brigitte ha totalizzato 1:07, mentre l'ex volto di Uomini e Donne 1:25.

Molti spettatori che stavano commentando l'Isola su Twitter, però, si sono ribellati a questo risultato perché, secondo loro, sarebbero stati usati due pesi e due misure durante la prova. "È tutto truccato. Hanno voluto far vincere Soleil. Sono un'ottima osservatrice e il fuoco era molto più distante da lei che da Aaron" ha scritto qualcuno sui social network, "Che pagliacciata, la fiamma della ragazza era la metà di quella di Aaron" ha detto qualcun'altro, "Fanno vincere chi vogliono loro, basta vedere la differenza tra la fiamma di Nielsen e quella di Soleil" ha tuonato un altro fan.

Annuncio

Il pensiero che hanno condiviso tanti, dunque, è che la produzione abbia volutamente avvantaggiato la Sorge sottoponendola al calore di una fiamma molto più lontana da lei di quella che ha dovuto sopportare il collega pochi minuti prima. "Mi sembrava di stare in una sauna, lo consiglio a tutti" ha invece commentato la 24enne al termine della prova che ha affrontato sempre con gli occhi aperti e con il sorriso sulle labbra, a differenza di un sofferente Nielsen.

Soleil e Jeremias già vicini prima dell'Isola? L'indiscrezione

Oltre che per il presunto vantaggio che le avrebbe dato la produzione per farla diventare leader, Soleil Sorge sta facendo discutere per i baci che si è scambiata con Jeremias Rodriguez a due giorni dall'arrivo nel reality. Il fratello di Belen, interpellato in diretta da Alessia Marcuzzi sul flirt che è nato con la compagna d'avventura, ha ridimensionato il tutto dicendo che si stanno conoscendo ma che non c'è nessun sentimento tra loro.

L'argentino, però, ha svelato che lui e la bionda naufraga si sono conosciuti circa un mese fa sui social network: è stato il ragazzo a fare il primo passo scrivendole su Instagram e da lì pare che la loro frequentazione non si sia mai fermata.

Il settimanale "Spy", nel suo numero in uscita il 15 febbraio, sostiene che tra Jeremias e Soleil sia scoccata la scintilla già durante il viaggio che hanno fatto per arrivare in Honduras; pare che i due si siano lasciati andare a calde effusioni molto prima del debutto davanti alle telecamere meno di una settimana fa. Sarà vero?