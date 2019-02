Annuncio

E' stata trasmessa domenica 17 febbraio su Canale 5 la prima puntata della serie 'Non Mentire', che vede protagonisti gli attori Greta Scarano ed Alessandro Preziosi, rispettivamente interpreti di Laura e Andrea. La serie-thriller ad alta tensione è un remake del telefilm britannico 'Liar- l'amore bugiardo', che l'attrice Greta non ha voluto studiare, per non esserne influenzata nella sua interpretazione. La Scarano, in una recente intervista a Nuovo Tv, ha elogiato il suo collega e nemico nella serie Alessandro Preziosi. La prima puntata di 'Non mentire' è riuscita ad aggiudicarsi la prima serata di ascolti.

Greta elogia Alessandro, parte benissimo Non mentire

In un'intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo TV', l'attrice Greta Scarano ha confidato di essere rimasta particolarmente colpita dal talento di Alessandro Preziosi mostrato sul set di 'Non Mentire': ''Alessandro è un collega straordinario, un attore bravissimo.

Quando ho rivisto la serie, persino io mi chiedevo se mentisse o meno. È stato davvero credibile'', queste sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate dall'attrice Greta, che ha definito 'Non mentire' ''un crime psicologico ad altissima tensione''. Domenica, la serie Non mentire ha battuto tutti nella prima serata di ascolti con il 15,48% di share e 3.560.000 spettatori. Fabio Fazio con ospite Matteo Renzi ottiene il 14.91% con 3.830.000 spettatori e con Che Tempo che fa - Il Tavolo arriva a 2.294.000 spettatori e il 13,29% di share; Le Iene salgono al terzo posto sul podio con il 10,34%, e Massimo Giletti nel salotto di Non è L'Arena con ospite Matteo Salvini si ferma al 6,55% di share con 1.293.000 spettatori.

Laura e Andrea hanno entrambi una verità da difendere

Il primo appuntamento televisivo della serie 'Non mentire' trasmessa su Canale 5, ha riservato ai telespettatori molti colpi di scena. La trama vede una giovane insegnante di nome Laura rimanere soggiogata dal fascino del padre di un suo allievo, Andrea, un affermato e scrupoloso chirurgo. I due protagonisti, Laura Nardini e Andrea Molinari si piacciono, e in occasione di una loro uscita insieme, Laura ospita a casa sua Andrea; insieme i due si intrattengono su un divano concedendosi un drink, e poi finiscono in camera da letto. All'indomani del loro incontro, Andrea e Laura forniranno due versioni di verità parallele e tra loro diametralmente opposte: nella prima puntata, Laura accusa Andrea di averla violentata, ma non ci sono prove che possano testimoniare la veridicità delle sue dichiarazioni e solo la Polizia potrà risalire alla verità della vicenda.

La seconda puntata di Non mentire verrà trasmessa nella serata di domenica 24 febbraio su Canale 5. La fiction prodotta da Mediaset è riuscita ad ottenere molto seguito sui social network, da parte degli utenti che ritengono che la serie sia un ottimo prodotto d'intrattenimento.