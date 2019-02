Annuncio

Il profilo Instagram di Chiara Ferragni è tra quelli più seguiti sui social. Effettivamente l'influencer utilizza molto questa piattaforma sia per guadagnare che per condividere con gli innumerevoli fan i momenti più salienti delle sue giornate. Nel corso della giornata di ieri, la Ferragni ha pubblicato delle immagini in intimo, con addosso un seducente completino in tema San Valentino. La lingerie in questione è rossa di pizzo e le pose assunte dalla fashion blogger hanno scatenato i fan. Molti utenti, infatti, hanno sbottato contro di lei reputando assolutamente inopportuno il mostrarsi in quel modo. Le critiche più spietate sono state quelle riferite al fatto che fosse una madre e che per questo dovesse vergognarsi per suo figlio.

Le foto osé di Chiara Ferragni pubblicate sul suo profilo Instagram per il brand Intimissimi

Chiara Ferragni, nel suo lavoro, collabora molto spesso con numerose aziende e brand famosi in tutto il mondo. Proprio per questo motivo pubblica con molta frequenza degli scatti effettuati in collaborazione con tali marchi. Nel corso della giornata di ieri, infatti, la Ferragni ha pubblicato delle immagini in intimo in cui sfoggia un seducente e succinto completino rosso fuoco. Il brand a cui appartiene tale lingerie è "Intimissimi", noto brand di intimo con cui la Ferragni collabora.

Le critiche dei fan contro Chiara Ferragni e il suo modo di apparire sui social

Le immagini in intimo di Chiara Ferragni, in pochissimo tempo, hanno fatto il giro del web facendo scatenare i fan.

Molti utenti, indatti, hanno criticato la giovane moglie di Fedez di essere assolutamente inadeguata. Il modo in cui spesso si mostra sui social è considerato inappropriato. In questa circostanza specifica, c'è stato chi le ha detto: "Ma non ti vergogni?" Naturalmente, oltre a tanti commenti negativi e insulti, si sono distinti anche quelli in sua difesa. Alcuni follower, infatti, hanno voluto attaccate tutti quelli che la insultato puntando sul fatto che la Ferragni, come tutte le donne, sia una persona libera. Pertanto, può liberamente decidere come comportarsi, quali foto pubblicare e quant'altro.

Ad ogni modo, l'influencer non ha mai dato troppo peso a questi pettegolezzi e alle accuse sul suo conto.

Infatti, continua senza problemi a rendersi protagonista di scatti che infiammano il web e destano numerose critiche e commenti di disapprovazione.