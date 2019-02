Annuncio

Le serate del Festival di Sanremo procedono inesorabili e i cantanti affrontano con ansia e determinazione la tensione dettata dal palco dell'Ariston. In queste ore si sta parlando molto dei vari concorrenti in gara e delle loro canzoni. Una tra le canzoni più apprezzate e meglio interpretate risulta essere "Abbi cura di me" di Simone Cristicchi. L'artista, infatti, ha portato sul palco un brano molto profondo dedicato alla vita e all'amore verso il prossimo. Le parole hanno colpito nel segno gli spettatori che, infatti, al termine dell'esibizione si sono alzati in piedi per dare luogo ad una standing ovation. Cristicchi non ha potuto reprimere le sue emozioni e gli è scivolata giù qualche lacrima.

Standing ovation per Simone Cristicchi: il pubblico dell'Ariston si alza in piedi per applaudire l'artista

Dopo sei anni di silenzio Simone Cristicchi è tornato sul palco dell'Ariston del Festival di Sanremo per la quinta volta. Il brano inedito si intitola "Abbi cura di me" ed è caratterizzato da una breve introduzione parlata e poi la parte cantata. Il testo e la musica risultano essere perfettamente nelle corde dell'artista. Complice anche il significato intrinseco del brano, la sua è risultata tra le canzoni più ascoltate su Youtube dopo le prime 24 ore.

La canzone di Simone Cristicchi è un inno alla vita, alla pace e all'amore. Attraverso le rime e le intonazioni sapientemente elaborate, il cantante ha voluto mandare un messaggio assolutamente positivo ai telespettatori.

La sua esibizione è stata così sentita, al punto che i presenti in studio, al termine della performance, si sono alzati in piedi per fare una spiazzante standing ovation. Tale comportamento era stato riservato solo a Loredana Bertè.

Simone Cristicchi canta "Abbi cura di me" e poi si commuove dopo l'esibizione

Il cantante, pertanto, non ha potuto fare a meno di liberare le emozioni ed ha lasciato che le lacrime percorressero il suo viso in segno di riconoscimento verso tutti i presenti. Il suo brano è tra i preferiti di questa sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Sui social e su Youtube, infatti, risulta nella Top Ten delle canzoni più ascoltate e visualizzare nel giro delle successive 24 ore alla prima esibizione.

Insomma, un risultato davvero entusiasmante per Cristicchi, il quale ha ottime probabilità di vincere questa edizione del Festival della canzone italiana.