La terza puntata del Festival di Sanremo è stata caratterizzata dall'arrivo di numerosi ospiti d'eccezione rigorosamente made in Italy. Uno dei momenti più divertenti di ieri è stata la gag di Ornella Vanoni e Virginia Raffaele.

Ornella Vanoni, appena salita sul palco dell'Ariston, ha bacchettato in modo ironico la sua imitatrice: "Virginia mi hai reso la vita un inferno. Mi hai fatto passare per una rimbambita ed una maniaca sessuale". Secondo la Vanoni, infatti, l'imitazione fatta dalla Raffaele durante la kermesse targata Conti-De Filippi è stata troppo esagerata. Ad un certo punto l'artista si è perfino fatta scappare una parolaccia in mondovisione e quando la comica ha cercato di darle una spiegazione, la Vanoni l'ha giocosamente intimata di stare zitta.

Per tutto il tempo, insomma, le due artiste hanno giocato a prendersi in giro a vicenda. Addirittura Virginia ha definito la Vanoni un fiammifero, per la scelta del suo look e della capigliatura.

Al termine del rimprovero nei confronti di Virginia Raffaele, la Vanoni ha trovato del tempo anche per rimproverare i vertici di Viale Mazzini: "Volevo dire alla Rai che sono qui gratis. Mai più non ci prendete l'abitudine, sono venuta solo per te Virginia". Questo momento del Festival è stato descritto dal popolo del web come uno dei più esilaranti della kermesse. In pochi minuti i social si sono scatenati con numerosi apprezzamenti, senza mai tralasciare la vena ironica. Un utente infatti ha esordito così: "Questa volta sono venuta gratis. Ora capisco perché la Vanoni ha rispolverato un abito dello scorso anno".

Ornella Vanoni rompe le regole e abbraccia Patty Pravo

Ornella Vanoni, dopo aver dato vita ad uno dei momenti più diverti della kermesse dedicata alla musica italiana, ha infranto le regole della gara. Sul palco dell'Ariston la Vanoni e Virginia Raffaele hanno lanciato Patty Pravo e Briga in gara con il brano Un po' come la vita. Agli ospiti e ai conduttori è assolutamente vietato interagire con i big in gara, ma la Vanoni si è diretta verso la ragazza del Piper e l'ha abbracciata. Il tutto è stato giustificato con testuali parole: "A una certa età si fa quel si vuole" e la Raffaele ha subito replicato: "Tu, Ornella fai come ti pare da quando avevi 15 anni". Dietro le quinte le due artiste e amiche hanno continuato con i saluti.

Sui social è diventato virale il bacio che Patty Pravo e Ornella Vanoni si sono scambiate sulle labbra.