Puntata decisamente polemica quella di ieri sera de La Repubblica delle donne, il talk show condotto con successo da Piero Chiambretti in prime time su Rete 4. Nel corso della trasmissione è arrivata in studio anche Marina Di Guardo, nota non soltanto per la sua brillante carriera da scrittrice ma anche per essere la mamma di Chiara Ferragni, il fenomeno social del momento che può contare su un profilo Instagram da ben 15 milioni di sostenitori. La Ferragni è stata offesa in trasmissione da Roberto D'Agostino, scatenando l'ira della mamma che l'ha difesa a spada tratta. [VIDEO]

Il duro attacco contro Chiara Ferragni: la mamma la difende

In un primo momento da Chiambretti si parlava delle polemiche ruotanti intorno ai Ferragnez per la scelta di esporre fin dal primo momento il loro bambino sui social.

Marina Di Guardo, mamma della Ferragni, ha subito difeso sua figlia dicendo che in realtà sia lei che suo marito non percepiscono denaro nel momento in cui decidono di apparire sui social con il piccolo Leone.

'È una coppia figlia del loro secolo. Propongono un ideale di famiglia, hanno dei valori', ha dichiarato Marina nel corso della trasmissione di Piero Chiambretti. A quel punto, però, è arrivata la dura stoccata da parte di Roberto D'Agostino, fondatore del sito web 'Dagospia', il quale ha puntato duramente il dito contro Chiara Ferragni, al punto da definirla una nullità che non sa fare niente.

Immediata la reazione di mamma Marina, la quale visibilmente furiosa ha subito preso le difese di sua figlia, accusando D'Agostino di fare lo stesso discorso delle persone invidiose del successo raggiunto in tutto il mondo da Chiara. 'Lei ha carisma, ha grandi capacità comunicative. Non è una modella, è un fenomeno', ha ribattuto la donna nel salotto serale di Chiambretti.

La Ferragni resta in silenzio di fronte alle critiche

Ad un certo punto, poi, quando la discussione si è focalizzata soltanto su Chiara Ferragni e Fedez, Marina è apparsa anche un po' scocciata e ha parlato di un 'agguato' che le sarebbe stato teso dal programma, dato che era stata invitata in trasmissione per parlare del suo nuovo romanzo.

Intanto la Ferragni continua a rifiutare le ospitate televisive e preferisce concentrarsi soltanto sul suo lavoro. Dopo la puntata di ieri sera di Chiambretti non sono arrivate repliche dirette da parte della fashion blogger, né tantomeno da parte di Fedez che di solito scende in campo in prima persona per difendere la sua amata.