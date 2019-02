Annuncio

Stasera nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi, il Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi. Appuntamento insolito quello della domenica, infatti la puntata del giovedì è stata anticipata a causa del Festival di Sanremo che andrà in onda per tutta la prossima settimana.

L'appuntamento odierno sarà un sorta di prosieguo di ciò che è accaduto giovedì. In primis, i concorrenti dell'Isola, daranno il benvenuto a due nuovi naufraghi: Jo Squillo e Stefano Bettarini. Durante la serata scopriremo anche il destino delle Polene Francesca Cipriani e il Mago Otelma.

Come molti di voi già sapranno, quest'ultimo ha subito un piccolo incidente durante la prova ricompensa di giovedì. Secondo le ultime informazioni, il possibile naufrago sarebbe ancora ricoverato in ospedale per accertamenti; stasera avremo qualche conferma in più, anche perché il "periodo di prova" delle prime due polene dovrebbe scadere domenica prossima.

Stasera verranno completate anche la nomination. Giovedì abbiamo assistito a quelle dei Pirati (che all'unisono hanno nominato Demetra Hampton) e del nuovo leader Paolo Brosio (che ha nominato Grecia Colmenares); oggi scopriremo quelle della Ciurma.

Sempre stasera sapremo quali galeotti verranno salvati dal televoto e in più assisteremo all'arrivo in studio di Taylor Mega, la prima naufraga eliminata.

Per non perdevi neanche un dettaglio, dalle 21.35 seguite il racconto della diretta qui su Blasting News.