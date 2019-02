Annuncio

Prosegue l'appuntamento con il Festival di Sanremo 2019, in onda in prime time su Raiuno. Ieri sera è andata in onda la terza delle cinque serate di questa nuova edizione della kermesse musicale, che sta registrando dei buoni risultati dal punto di vista degli ascolti. Una serata ricca di emozioni, la quale è stata caratterizzata dall'esibizione dei restanti 12 'Big' di quest'anno e dalla successiva classifica dettata dalla sala stampa, la quale ha premiato i cantanti rivelazione di questa edizione come nel caso di Irama.

Sanremo 2019, la classifica dopo la terza serata: Irama e Ultimo in pole

Nel dettaglio, infatti, anche ieri sera al termine della terza serata del Festival di Sanremo è stata diramata la classifica provvisoria: i 12 artisti sono stati suddivisi in zona blu (la migliore), zona gialla (intermedia) e zona rossa (la peggiore).

Partiamo dagli artisti che si sono piazzati nella zona rossa della classifica di ieri e che quindi hanno ottenuto i voti più bassi dalla sala stampa. Tra questi vi sono Anna Tatangelo, tornata al Festival con una canzone d'amore che ripercorre in parte anche un po' il 'tormento' che ha vissuto dopo la fine della storia d'amore con il cantante Gigi D'Alessio. E poi ancora, sempre nella zona rossa della kermesse si sono piazzati Patty Pravo e Briga, Boomdabash, Nino D'Angelo e Livio Cori.

Nella zona gialla della classifica di ieri sera, invece, si sono piazzati: Enrico Nigiotti, The Zen Circus e Francesco Renga. E arriviamo così alla zona blu della terza serata della kermesse musicale di Raiuno, dove abbiamo visto che tra i cantanti in gara che hanno ottenuto i voti più alti vi sono stati: Simone Cristicchi, Mahmood, Irama e Ultimo.

Ultimo e Irama tra i favoriti di del Festival di Sanremo 2019

Va detto che in queste ore sia Irama che Ultimo stanno dominando anche le classifiche di vendita su I-Tunes e a poche ore dall'attesa finalissima del Festival di Sanremo 2019 non si esclude che possa essere proprio uno dei due cantanti il vincitore di quest'anno.

Tra i momenti clou della terza serata del Festival di Sanremo di ieri va segnalata l'esibizione di Serena Rossi, la quale ha cantato sul palco il brano 'Almeno tu nell'universo' di Mia Martini, a pochi giorni dalla messa in onda del film-tv 'Io sono mia' che la vede protagonista, dedicato alla cantante. E poi ancora standing ovation all'Ariston per la coppia Raf-Umberto Tozzi.