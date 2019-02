Annuncio

Annuncio

Il Trono Classico di Uomini e donne torna oggi 8 febbraio su Canale 5 per l'ultima puntata settimanale in onda a partire dalle ore 14:45. Dopo un appuntamento in buona parte dedicato al percorso di Teresa Langella e al bacio scambiato con Antonio Moriconi, questo pomeriggio si ripartirà da dove eravamo rimasti ieri, ovvero da Luigi Mastroianni. Questi si è detto deluso dal comportamento delle sue corteggiatrici Giorgia, Sonia e Irene. Per questo motivo ha chiesto di conoscere altre ragazze e, tra le quattro, ha deciso di incontrare in esterna Valentina.

L'incontro è durato ben sette ore, durante le quali la coppia ha chiacchierato a lungo e lei non si è fatta alcun problema a mostrare a Luigi le sue forme prosperose nelle foto sul cellulare.

Annuncio

Appena Valentina è giunta in studio, Irene ha chiesto se si trattasse di uno scherzo, ma purtroppo per lei ha avuto ulteriore conferma delle intenzioni di Luigi, e così la ragazza ha abbandonato il programma.

Problemi anche per Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez, chiamati a fare i conti con delusioni e rimproveri da parte delle rispettive corteggiatrici.

Uomini e Donne anticipazioni: Irene lascia lo studio

Il portale Witty Tv ha diffuso alcune anticipazioni di Uomini e Donne relative alla puntata di oggi 8 febbraio, nella quale Irene apparirà molto arrabbiata di fronte alla novità di Luigi Mastroianni. Il tronista catanese spiegherà i motivi del suo desiderio di conoscere altre ragazze, legato alla mancanza di un reale impegno da parte delle corteggiatrici che ha avuto finora.

Annuncio

Stando al resoconto de "Il Vicolo delle News" relativo alla registrazione del 17 gennaio che vedremo questo pomeriggio su Canale 5, Irene inveirà contro Luigi, dicendo che fino ad ora non l'ha capita: lei non è una bambina come lui ha dichiarato, ma ha evitato di dirgli certe cose apertamente per non perderlo. Il 23enne però resterà fermo nelle sue posizioni, e ciò spingerà Irene ad andar via dallo studio. Anche Giorgia prenderà la stessa decisione quando Mastroianni deciderà di ballare con Valentina, confermando ancora una volta di voler proseguire con la conoscenza della nuova arrivata. Il tronista non seguirà le due ragazze per chiarire con loro.

Puntata Uomini e Donne oggi: Claudia delusa da Lorenzo

Archiviata una parte abbastanza lunga legata al trono di Luigi Mastroianni, le anticipazioni di Uomini e Donne proseguono con Lorenzo Riccardi e le sue corteggiatrici Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià.

Annuncio

La prima esterna che andrà in onda sarà quella con Claudia, che si presenterà all'appuntamento vestita in maniera provocante. La ragazza, infatti, rivelerà di essersi vista con Ivan Gonzalez per una lezione di bachata. Lorenzo esprimerà grandi apprezzamenti per la giovane che, a sua volta, gli manderà un chiaro messaggio: farà bene a non sottovalutarla, perché potrebbe spingerla tra le braccia di un altro uomo.

Si passerà poi all'esterna con Giulia, organizzata a casa di Riccardi dove lei ne incontrerà la madre. Nell'apprendere il luogo dell'incontro, la Dionigi si dirà molto delusa e abbandonerà lo studio, salvo poi rientrare su esplicita richiesta di Maria De Filippi. La corteggiatrice romana minaccerà il tronista di andarsene e lui confesserà, ancora una volta, di essere molto confuso.

La puntata di Uomini e Donne di oggi si concluderà con Ivan Gonzalez alle prese con dei diverbi con le corteggiatrici Sonia e Natalia. Entrambe si diranno deluse per diverse motivazioni, tra cui il comportamento e le precedenti dichiarazioni dello spagnolo: Sonia chiamerà nuovamente in causa il bacio scambiato da Ivan con Natalia, mentre quest'ultima accuserà il tronista di avere sminuito l'importanza del gesto romantico.