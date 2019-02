Annuncio

Si avvicina il gran finale del Festival di Sanremo 2019 e stasera andrà in onda la quarta delle cinque puntate previste di questa edizione. Una serata che sarà caratterizzata dai duetti che vedranno protagonisti i 24 artisti in gara, i quali si esibiranno nuovamente con un ospite da loro scelto. Tra gli ospiti annunciati di questa sera, invece, vi segnaliamo la presenza di Luciano Ligabue, che salirà sul palco dopo l'ospitata del 2014.

La scaletta della quarta puntata di Sanremo 2019: arriva Luciano Ligabue all'Ariston

Luciano Ligabue tornerà nuovamente sul palco del Festival di Sanremo per presentare il suo nuovo album dal titolo 'Start', anticipato in queste settimane dal singolo 'Luci d'America', che ad oggi risulta essere uno dei brani più trasmessi in assoluto dalle radio.

La rockstar si prepara anche al suo prossimo tour che lo vedrà protagonista negli stadi di tutta Italia e partirà il prossimo 14 giugno da Bari.

Il programma di questa quarta serata del festival di Sanremo 2019, però, prevede che ci saranno i duetti: a differenza di quello che accadeva nelle edizioni di Carlo Conti, quest'anno i Big in gara non dovranno presentare una Cover bensì ricanteranno il loro brano sanremese in compagnia di un'artista del mondo della musica o del cinema italiano.

Tra i duetti annunciati vi segnaliamo quello di Irama che questa sera canterà il suo brano con Noemi e Caterina Guzzanti, Loredana Bertè invece si esibirà con Irene Grandi mentre Ultimo canterà il suo pezzo con Fabrizio Moro.

Stasera i duetti al Festival di Sanremo: arrivano Morgan, Noemi e Cristina D'Avena

E poi ancora Achille Lauro salirà sul palco dell'Ariston per cantare la sua hit 'Rolls Royce' con Morgan, i Boomdabash si esibiranno con Rocco Hunt, Federica Carta e Shade invece duetteranno con la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D'Avena. Daniele Silvestri invece canterà con Manuel Agnelli mentre Il Volo si esibirà con Alessandro Quarta.

Anche questa sera, al termine della serata del Festival di Sanremo verrà stilata la classifica provvisoria e quindi scopriremo quale artista si trova nella zona blu, quale in quella gialla e quale in quella rossa. Al momento, va detto che tra i favoriti di questo Festival risultano esserci Irama e Ultimo, i due giovani cantanti amatissimi da giovani e giovanissimi, ma anche dalla sala stampa che proprio nella serata di ieri li ha piazzati nella zona blu, ossia nella parte più alta della classifica provvisoria.