Claudio Bisio, attraverso un'intervista rilasciata per il quotidiano Repubblica, è tornato a parlare della sua esperienza durante la 69' edizione del Festival di Sanremo. Sulle pagine del quotidiano. alla domanda del giornalista, il comico ha spiegato di non voler mai più condurre la kermesse canora. I motivi di questa scelta risiederebbero nel clima pesante che c'è dietro le quinte. 'Non parlerei di pressioni e censura, ma proprio del clima in Rai', queste le parole del comico che ha etichettato l'atmosfera di Sanremo come faticosa. Già durante i giorni dedicati alla kermesse Claudio Bisio, ad una domanda del giornalista Rai Mollica, aveva detto in modo ironico di non voler più salire sul palco dell'Ariston perché lo aveva promesso alla moglie.

Claudio Bisio parla dell'esperienza fatta a Sanremo

Secondo il conduttore che ha affiancato Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, la tensione che circola durante il Festival è alle stelle. Per ogni parola, secondo Bisio, scoppia la polemica e viene tutto strumentalizzato. Nel ricordare la sua prima apparizione a Sanremo, risalente a sette anni fa, Bisio ha confessato che prima era meno complicato. In quell'occasione, infatti, nonostante fosse la vigilia di un turno elettorale, è riuscito a portare un monologo anticasta. Durante l'ultima edizione del Festival, invece, per aver cantato con Michelle Hunziker il brano 'La Lega dell'amore' è stato preso di mira sui social.

Addirittura Claudio Bisio ha confessato che, dopo aver partecipato alla 69' edizione del Festival sui social, molti utenti lo dipingono come 'uno sporco comunista' solamente per essersi schierato con Claudio Baglioni.

Bisio replica alla Bertè: 'Il premio c'è', Conti non rifarebbe Sanremo

La scorsa domenica Loredana Bertè, ospite da Fabio Fazio, ha dichiarato che il premio promesso non le è mai stato consegnato. A quelle parole, Claudio Bisio ha deciso di replicare durante la sua lunga l'intervista: 'Il premio c'è'. A detta del comico, la Rai si starebbe organizzando per recapitare il premio alla cantante durante una nuova puntata di Che Tempo che Fa.

Terminata la 69' edizione del Festival di Sanremo, i vertici di Viale Mazzini stanno già lavorando per la prossima. In Rai sarà senz'altro una grande festa per i settant'anni della kermesse canora. Durante una recente intervista Carlo Conti ha allontanato l'ipotesi di presentare nuovamente il Festival.

L'amato conduttore televisivo ha dichiarato che, dopo 3 anni di conduzione e di ottimi risultati, sarebbe davvero difficile reinventarsi per la quarta volta.