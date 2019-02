Annuncio

Ieri, durante la nuova puntata di Ora o Mai più, la giudice Marcella Bella è andata su tutte le furie con Amadeus per un fuorionda trasmesso in diretta a sua insaputa.

Il video incriminato ritrae Marcella Bella mentre accende una polemica con il direttore d’orchestra. Nel filmato con tono polemico la coach dice al maestro De Amicis: “Devo cantare almeno un minimo sennò mi annoio in questa trasmissione. Cosa sono venuta a fare qui?” A quel punto il maestro ha replicato in modo stizzito alla sorella di Gianni Bella. De Amicis ha fatto presente che il programma è interamente dedicato agli artisti in gara e non ai loro maestri.

Dopo aver visto il filmato, Marcella Bella non l’ha presa affatto bene.

La giudice ha dichiarato di essere all’oscuro che in quel momento poteva essere ripresa e così si è scagliata contro la produzione e gli autori del programma: “L’avete fatto di nascosto. Questa cosa non è onesta da parte vostra”.

Amadeus dopo aver ascoltato lo sfogo di Marcella Bella ha subito elogiato la produzione e gli autori. In un secondo momento ha bacchettato la giudice. Il conduttore con tono piuttosto irritato prima ha ribadito che gli autori non fanno nulla di nascosto, poi dichiarato che in tutti gli studi ci sono delle telecamere, dunque è impossibile non essere ripresi. La cantante di ‘Montagne verdi’ non contenta di aver già iniziato un duro botta e risposta ha continuato a puntare il dito contro il programma.

La coach di Silvia Salemi infatti, ha fatto notare ad Amadeus di aver subito anche dei danni d’immagine in quanto le luci nel video non erano al meglio.

Marcella Bella contro Canzian: ‘Non sei un signore’

Marcella Bella dopo aver avuto una discussione con Amadeus si è scontrata con Red Canzian. Tra i due giudici lo scontro è nato dopo l’esibizione di Red con Jessica Morlacchi. Marcella Bella al termine della performance ha assegnato un bel 7 alla concorrente ma ha dichiarato di non aver mai ascoltato il brano ‘Stare senza te’. A quel punto è intervenuto Canzian che ha replicato alla collega: “Se dici di non aver mai sentito questa canzone, hai vissuto all’estero”. Red appoggiato anche dal pubblico presente in studio ha iniziato ad accusare Marcella Bella di essere una stratega.

In fine, Red ha detto alla coach che in questa edizione di Ora o Mai più piuttosto che essere ricordata per le sue canzoni verrà ricordata per il suo carattere. A quel punto Marcella Bella è sbottata: “Red non sei un signore”.