Nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere la storia che ha visto protagoniste la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol, e Laura Cremaschi, meglio conosciuta come la "Bonas" di "Avanti un altro". La soubrette bergamasca - stando alla versione del manager milanese - avrebbe infastidito il conduttore televisivo, scatenando la gelosia della moglie che si è scagliata contro di lei lanciandole un bicchiere d'acqua dopo averle detto che aveva oltrepassato il limite.

Il video in poche ore ha fatto il giro del web, e in questi minuti Facchinetti è intervenuto su Instagram, riportando che la Cremaschi e il suo avvocato gli avrebbero chiesto dei soldi per evitare di denunciare lui e la consorte.

Il racconto di Francesco Facchinetti

La vicenda è accaduta ieri sera, quando Facchinetti e la moglie erano a cena fuori, e la Cremaschi si trovava nello stesso ristorante con alcuni amici. Secondo quanto raccontato dal cantante, la "Bonas" non si sarebbe limitata a chiedere un semplice selfie ma, dopo aver visto Wilma allontanarsi dal tavolo dove stava cenando col marito, si sarebbe avvicinata per dire al manager musicale che lavora come influencer e che avrebbe voluto una mano da lui. A questo punto, il figlio d'arte le avrebbe lasciato l'email aziendale come gesto di cortesia ma, quando la moglie è tornata al tavolo, la showgirl 32enne avrebbe esitato ad allontanarsi.

Wilma, insospettita, avrebbe iniziato a fare diverse domande al coniuge.

Quest'ultimo, poco dopo, ha lasciato momentaneamente il tavolo per andare al bagno, e proprio qui si sarebbe imbattuto nuovamente nella "Bonas" che, in una zona appartata, gli avrebbe chiesto un altro selfie perché il precedente era venuto male. Wilma Faissol avrebbe visto tutto e proprio per questo motivo si sarebbe infuriata, avendo una discussione piuttosto accesa con la Cremaschi. Quindi, prima di lasciare il ristorante, ha lanciato un bicchiere d'acqua addosso alla soubrette di Bergamo. Prontamente la showgirl lombarda ha postato il video sul web.

La rivelazione di Facchinetti: 'Sono stato ricattato'

Facchinetti sospetta che possa trattarsi di una messinscena organizzata di proposito, giacché gli risulta piuttosto strano che l'intera vicenda sia stata ripresa con una certa precisione.

Intanto, pochi minuti fa, sul suo profilo Instagram il disc jockey ha rivelato di essere stato ricattato dalla Cremaschi e dal suo avvocato che gli avrebbero chiesto dei soldi per evitare di presentare una denuncia per diffamazione nei suoi confronti ed una per aggressione verso la moglie Wilma.

Il cantante e conduttore televisivo ha aggiunto di non avere alcuna intenzione di cedere di fronte a queste intimidazioni, scrivendo: "Sappiate che i miei soldi non li avrete mai. Ora denunciatemi pure!". A questo punto, non è da escludere che prossimamente possa arrivare la replica di Laura Cremaschi.