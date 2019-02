Annuncio

Oggi, giovedì 21 febbraio 2019, va in onda il primo appuntamento settimanale del Trono Classico di Uomini e donne. Vediamo a che punto ci siamo fermati settimana scorsa.

Lorenzo è prossimo alla scelta, infatti domani, in prima serata su Canale 5, il tronista dovrà scegliere una tra Claudia e Giulia.

Intanto sette giorni fa, in studio, è stato presentato Andrea, il nuovo tronista. Per lui niente appuntamenti al buio, anche se è riuscito a farsi conoscere dagli altri tronisti chiedendo a Claudia (corteggiatrice di Lorenzo ndr) di ballare e a Natalia, in un momento di crisi con Ivan, di rimanere a corteggiarlo.

Luigi, invece, si divide tra Irene, Giorgia e Valentina. Con la prima proseguono sempre i battibecchi, mentre con la seconda c'è stata una bella esterna, anche se, a detta di molti, la tenerezza ha regnato più della passione.

Con Valentina prosegue sempre la complicità, che non viene vista di buon occhio dalle altre ragazze.

Momento di sconforto per Ivan, che nel giorno del suo compleanno non si è visto recapitare gli auguri da Sonia e Natalia. Le ragazze hanno affermato di averlo fatto perché furiose per i suoi atteggiamenti con le altre ragazze; l'unica ad avergli fatto una sorpresa è stata Silvia. Per le tre ragazze, però, c'è "un'avversaria" all'orizzonte; infatti Ivan, il giorno del suo compleanno, ha conosciuto Erika, a cui ha chiesto di venirlo a corteggiare in trasmissione.

E oggi cosa succederà? Pare che tra Natalia e Ivan ci sarà un chiarimento. Per scoprirlo seguite il racconto della puntata, dalle 14,45, qui su Blasting News.

