Le anticipazioni di venerdì 22 febbraio del Paradiso delle signore sono davvero estremamente avvincenti. Oscar ha palesato la sua volontà di rimanere negli affari dello shoppin center, per questo motivo Clelia deciderà di abbandonare Milano per stargli alla larga. Tra Marta e Vittorio, invece, proseguono le tensioni poiché la ragazza ha scoperto che Conti si è scabiato dei regali con Lisa Conterno in virtù del loro rapporto di parentela scoperto in questi giorni.

Spoiler 22 febbraio: Oscar resta e Clelia lascia Milano, Marta e Vittorio continuano a litigare

Ormai, le intenzioni di Oscar sono palesi a tutti, l'uomo vuole a tutti i costi trovare il figlio che la sua ex molgie Clelia gli tiene nascosto.

Per questo motivo ha iniziato ad indagare. L'uomo, infatti, non ha nessuna intenzione di allontanarsi dagli affari del Paradiso. Per questo motivo, Clelia, non riuscendo più a tollerare la presenza dell'ex marito, deciderà di abbandonare Milano per un po' di tempo. Questo, naturalmente, non piacerà affatto a Luciano.

Marta e Vittorio, invece, continuano a discutere a causa di Lisa Conterno. La giovane Guarnieri, infatti, ha scoperto che i due si sono scambiati dei teneri pensieri in occasione della loro ritrovata parentela e non ha affatto gradito la cosa. Per questo motivo ha ripreso il comportamento del fidanzato.

Adelaide s fa consolare da Luca Spinelli, Antonio e Ludovica sempre più vicini

In casa Guarnieri, però, questo non sembra essere l'unico problema al momento.

Umberto e Andreina Mandelli, infatti, sono sempre più vicini e, dopo la notte passata insieme, la loro unione non può che consolidarsi ulteriormente. Questo, ovviamente, comporterà una forte agitazione per Adelaide la quale troverà conforto in Luca Spinelli. Quest'ultimo, però, è d'accordo con la Mandelli, per questo motivo, il loro piano non potrebbe andare meglio di così.

Antonio e Ludovica, invece, sono sempre più in confidenza. Dopo essersi incontrati al Circolo, in occasione della festa di San Valentino, infatti, i due ragazzi si sono notevolmente avvicinati. Entrambi provengono da situazioni sentimentali alquanto complicate, pertanto, tale disagio comune li sta spingendo a legarsi sempre più.

Elena Montemurro, infatti, si è accorta che tra i due stia nascendo qualcosa e pare infastidirsi. Per questo motivo deciderà di andare più a fondo alla vicenda in modo da scoprire qualcosa in più.