Secondo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e donne. Oggi giornata importante per il dating show condotto da Maria De Filippi, infatti stasera, in prima serata su Canale 5, Teresa Langella farà la sua scelta; quale corteggiatore avrà la meglio, Andrea o Antonio? Intanto riassumiamo quello che è successo nella prima parte del daytime di ieri.

In studio è approdato per la prima volta un nuovo tronista: il modello Andrea. Per lui non ci sono stati degli incontri al buio, ma giusto una puntata che gli potesse consentire d’iniziare ad ambientarsi.

Lorenzo, invece, è prossimo alla scelta, che cadrà tra Giulia e Claudia; con quest’ultima ha fatto un’esterna molto divertente, anche per farsi un po’ perdonare, mentre la prima ha organizzato per lui qualcosa di veramente speciale, cosa che fa riflettere a Lorenzo: perché Claudia non organizza nulla per lui?

Per quanto riguarda Luigi, continua il battibecco con Irene, mentre con Giorgia si è rivelato più tenero del previsto; infatti, dopo aver visionato dei video che la ragazza aveva preparato appositamente per lui, decide di farle una sorpresa e di raggiungerla nella sua città.

