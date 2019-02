Annuncio

Siamo arrivati all'ultimo appuntamento, per questa settimana, con Uomini e donne, che si conclude con il Trono Classico. Sarà il prosieguo della puntata di ieri, che ha visto il tronista Andrea Cerioli fare la sua scelta: è stata Arianna la ragazza prescelta, che ha deciso di uscire dal programma insieme al bel ragazzo bolognese.

Per quanto riguarda i troni restanti, nell'appuntamento andato in onda ieri, il discorso è iniziato da quello di Lorenzo.

Come gli aficionados già sapranno, il ragazzo aveva finto di fare una scelta, organizzandone una finta e dicendo alle tutt'e due le corteggiatrici, Claudia e Giulia, che entrambe erano le prescelte.

Ovviamente era tutta una falsa, fatta solamente perché Lorenzo voleva scoprire quale sarebbe stata la risposta delle due ragazze. Quest'ultime non l'hanno presa bene, per questo il tronista è dovuto correre ai ripari per farsi perdonare. Il discorso sarà veramente finito lì?

Intanto oggi si proseguirà con gli altri troni, specificatamente quello di Luigi. La sua scelta oscilla tra Irene, Giorgia e Valentina, quale delle tre strade prenderà?

Per scoprire tutti i dettagli non vi resta che seguire il racconto della diretta, a partire dalle 14.45, qui su Blasting News.