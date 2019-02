Annuncio

Le anticipazioni spagnole di Una vita con la morte di Trini hanno gelato il sangue ai telespettatori iberici. La moglie Ramon, presente nella soap opera fin dalla prima puntata, ha lasciato il marito e la sua piccola bimba per un grave problema di salute. Ciò che non sarà chiaro è il ruolo di Celia che, a quanto pare, avrebbe potuto salvarla. La gravidanza di Trini non è stata affatto facile, ma la donna l'ha portata coraggiosamente avanti, con l'unico desiderio di vedere il volto della sua bimba.

Il parto cesareo ha provato ulteriormente la sua salute già cagionevole.

Anticipazioni spagnole Una vita: Trini partorisce Milagros

Le anticipazioni spagnole di Una Vita raccontano che, nonostante i grossi problemi legati alla gravidanza, Trini riuscirà a dare alla luce la piccola Milagros, riempiendo di gioia Ramon.

Celia preoccuperà l'amica, in quanto si legherà in maniera ossessiva alla neonata, quasi come fosse sua figlia. La Crespo penserà che Celia abbia una ricaduta nella psicosi, ma preferirà concentrarsi sulla sua convalescenza. Il medico le farà visita, imponendole assoluto riposo. Trini, dopo il parto, è stata colpita da una grave insufficienza respiratoria che, se non tenuta sotto controllo, potrebbe rivelarsi fatale. Come se non bastasse, la donna è a rischio ictus per via dell'ipertensione. Celia si offrirà di curare l'amica e di somministrarle le medicine prescritte dal medico.

Una vita, spoiler Spagna: Trini muore

Trini, testarda come suo solito, si mostrerà insofferente verso la presenza ossessiva di Celia e così inviterà l'amica di sempre a lasciarla un po' da sola in compagnia della piccola Milagros.

Seppur titubante, la moglie di Felipe ascolterà l'invito di Trini e si recherà nella stanza sottostante. Le anticipazioni di Una Vita proseguono con il racconto delle ultime drammatiche ore della donna, in preda ad una crisi respiratoria fortissima. Le urla della piccola Milagros attireranno l'attenzione di Celia che, precipitandosi nella stanza, si troverà a soccorrere Trini in fin di vita. Con molta esitazione, la moglie di Felipe estrarrà dalla confezione la pillola prescritta dal medico. Tutto sarà inutile perché la Crespo morirà. Un dubbio ha assalito i telespettatori iberici: Celia ha.somministrato o no la pastiglia a Trini? Un inquietante retroscena potrebbe emergere nelle prossime anticipazioni spagnole della soap Una Vita.