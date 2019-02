Annuncio

Annuncio

L'ex tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato hanno posto fine alla loro storia d'amore. A darne l'annuncio sono stati i diretti interessati su Instagram. Stando a quanto emerso, la separazione sarebbe avvenuta in modo pacifico, dal momento che entrambi sembravano essere d'accordo sulla decisione presa. Nelle ultime giornate i due ex di U&D sono però stati avvistati insieme a Milano, in occasione di un evento organizzato da un brand di moda. Ciò che ha lasciato maggiormente spiazzati i telespettatori è il modo in cui i due ex fidanzati si sono comportati. A quanto pare, infatti, nessuno dei due sembrava trovarsi a disagio vedendo l'altro.

La fine della storia tra Fabio e Nicole: rottura pacifica

Fabio e Nicole hanno fatto 'sognare' molti telespettatori.

Annuncio

La loro è stata una storia d'amore molto intensa, che ha colpito il cuore dei fan di U&D. Dopo alcuni anni, i due protagonisti hanno preso di comune accordo la decisione di interrompere la loro relazione. I motivi ufficiali che li hanno spinti a lasciarsi non sono mai emersi sul web. Tuttavia, è parso chiaro il fatto che si fosse trattato di una decisione condivisa. Entrambi, infatti, ne hanno parlato in modo assolutamente sereno, senza rancori particolari ed evidenti. In queste ore, come detto, sul web stanno però circolando delle foto che li ritraggono allo stesso evento a Milano. Sia Fabio che Nicola hanno pubblicato le immagini sui rispettivi profili Instagram, nella modalità Instagram Stories.

Annuncio

I due ex partecipano allo stesso evento a Milano

Stando a quanto emerso, però, pare che i loro sguardi non si siano mai incrociati concretamente. Ad ogni modo, se anche questo fosse accaduto, è molto probabile che i due siano riusciti a mantenere un discreto autocontrollo. I rumors inerenti tale avvistamento, infatti, non menzionano eventi spiacevoli tra i due o particolarmente imbarazzanti. Questo, molto probabilmente, è stato possibile in virtù delle modalità con le quali l'ex coppia ha deciso di interrompere la loro storia.

Se Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sono riuscite a non dare scalpore in occasione della partecipazione alla Milano fashion week, è molto probabile che ci siano riusciti anche Fabio e Nicole. In merito a Fabio, inoltre, un po' di tempo fa è circolato un Gossip inerente una presunta nuova fiamma.

Annuncio

Si tratterebbe dell'ex di Irama Yanirsa. Tale pettegolezzo, però, non è mai stato confermato.