Ieri, 21 febbraio, è stata registrata una puntata speciale del trono classico di Uomini e donne, durante la quale è avvenuto il confronto tra Teresa, Andrea e Antonio. La puntata è iniziata facendo entrare dapprima Teresa. La ragazza è apparsa spenta e demotivata. Successivamente, Maria De Filippi ha chiesto ad Antonio di entrare ed, infine, ad Andrew. A quel punto, però, la Langella non ce l'ha fatta ed ha chiesto di lasciare lo studio, così è uscita furiosa.

Il confronto tra Teresa e Antonio a Uomini e Donne

Il confronto di ieri tra Teresa, Andrea e Antonio è stato davvero molto acceso. In un primo momento è apparsa solo la Langella. La ragazza si è mostrata in tutta la sua sincerità spiegando di stare vivendo un periodo estremamente difficile.

Non si aspettava minimamente il "no" di Andrea, ad ogni modo, grazie all'aiuto della sua famiglia sta cercando di risollevarsi alla grande. Successivamente, Maria De Filippi ha fatto entrare Antonio. Il ragazzo si è mostrato molto tranquillo, si è avvicinato a Teresa e l'ha salutata. Successivamente ha iniziato a palesare il suo pensiero spiegando di essersi sentito preso in giro. Teresa gli ha fatto credere di essere importante per lei, al punto che il ragazzo credeva di poter essere la scelta. Ad ogni modo, gli animi si sono agitati nel momento dell'ingresso di Andrew Dal Corso.

Entra Andrew e Teresa lascia lo studio furiosa

Quando Maria De Filippi ha annunciato il ragazzo, Teresa ha perso le staffe ed ha chiesto di lasciare lo studio.

La ragazza si è, così, allontanata. Andrea si è accomodato ed ha iniziato a chiarire alcuni punti. Ha spiegato di non essere stato influenzato da nessuno, né dal padre di Teresa né dalla sua madrina e dalla sua famiglia. Ha detto di essere stato molto male, tuttavia, non è stato in grado di rispondere di "si" poiché troppe erano le divergenze caratteriali e di stile di vita tra i due. In seguito è stato mandato in onda un filmato in cui si è visto Andrea piangere dopo aver appreso di essere la scelta. Il ragazzo era triste perché immaginava la delusione di Teresa nell'apprendere la sua decisione. A questo punto, la Langella è entrata come una furia in studio e si è seduta dinanzi a lui. La ragazza lo ha accusato di essere finto e di averla solo illusa poiché le diversità tra loro ci sono sempre state ma non sono mai sembrate essere un problema per lui.

Il dibattito è poi proseguito fino a che Teresa non ha reputato opportuno stroncare la discussione e andare via.