Ebbene sì, dopo tutti i gossip, i rumors, gli avvenimenti accaduti al Grande Fratello VIP, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez si sono incontrate per la prima volta dopo tanto tempo. L'attuale fidanzata di Francesco Monte e la sua ex hanno partecipato allo stesso evento mondano: la Milano Fashion week. Le due ragazze, per quanto emerso, non si sarebbero mai incontrate prima d'ora. La sfilata più rinomata è stata, quindi, l'occasione per farle incontrare per la prima volta dopo tutto quello che è successo.

Giulia e Cecilia si incontrano alla Milano Fashion Week

Nessuno ci avrebbe scommesso molto sulla loro relazione tra Giulia e Francesco, ma contro ogni previsione i due stanno ancora insieme.

Questo avvenimento ha naturalmente incrinato il rapporto tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Le due ragazze, infatti, se prima erano amiche, sembra che ora siano finite per diventare rivali. In tutto questo tempo, secondo quanto riportato da molti siti di Gossip, pare non abbiano mai avuto l'opportunità di incontrarsi. La Milano Fashion Week è stata, dunque, l'occasione per vederle nuovamente insieme. Non si sa con certezza se le due, presenti alla sfilata di Blu Marine, si siano parlate. Molto probabilmente, entrambe sapevano l'una della presenza dell'altra, ma hanno deciso ugualmente di prendere parte all'evento mondano. Foto e video, infatti, testimoniano la loro partecipazione alla sfilata. Ad ogni modo, entrambe le ragazze si sono presentate senza i rispettivi fidanzati, rendendo meno pesante e imbarazzante la situazione.

Il motivo dell'ostilità tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Come tutti i telespettatori e i fan più attenti sapranno, Giulia e Cecilia erano molto amiche prima. Successivamente, però, dopo che la Salemi ha partecipato al Grande Fratello VIP, qualcosa è cambiato. Il motivo? Naturalmente Francesco Monte. Quest'ultimo, infatti, tempo fa era fidanzato con Cecilia Rodriguez, fino a che la showgirl non l'ha lasciato per iniziare una frequentazione con Iganzio Moser, con cui attualmente è ancora fidanzata. A distanza di mesi dalla rottura con Cecilia, Monte, nel corso della sua esperienza al GF VIP, ha conosciuto Giulia Salemi. Dopo numerosi tira e molla, la Salemi è riuscita finalmente a conquistare il cuore del giovane ex tronista di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere nuovi dettagli sulla vita sentimentale di Francesco Monte.