Come è ormai ben noto a tutti, durante la seconda puntata speciale di Uomini e donne il programma di Maria De Filippi, Lorenzo Riccardi ha scelto Claudia Dionigi a discapito di Giulia Cavaglia. Da quel momento, sul web non si fa altro che parlare di questa scelta e del fatto che la bella mora ci sia rimasta davvero male. Intanto, la nuova coppia è molto amata sul web e sempre su internet è trapelata un anticipazione che vede Giulia come la nuova tronista della nuova stagione di Uomini e Donne.

U&D: la rivincita di Giulia su Claudia Dionigi

Dunque, secondo le ultime indiscrezioni, Giulia Cavaglia sarebbe stata ingaggiata nel programma della De Filippi in qualità di tronista. Una bella rivincita per la mora nei confronti della sua rivale bionda.

Inoltre, in occasione della scelta di Lorenzo, nel momento esatto in cui il ragazzo dice a Giulia di non essere lei la sua scelta, la ragazza gli dice alcune frasi che lasciano tutti di stucco. Andando nello specifico, la Cavaglia rivolgendosi all'ex tronista gli ha detto che è un uomo poco coraggioso e semplice, motivo per cui ha fatto questa scelta così semplice. Inoltre, secondo gli ultimi rumors sul programma, sarebbero state queste parole ad affetto che avrebbero convinto la produzione del programma di Mediaset condotto dalla De Filippi, a sceglierla come nuova tronista per la nuova stagione televisiva del programma tv. Ovviamente, le parole di Giulia riguardo alla scelta semplice di Lorenzo, sono costate a lei e alla sua famiglia numerosi attacchi sul Web, che non ha gradito le parole della ragazza.

Il confronto a tre tra Lorenzo, Giulia e Claudia

Nella registrazione di Uomini e Donne di domenica 24 febbraio, c'è stato il confronto tra Lorenzo, Claudia e Giulia o per meglio dire, il confronto c'è stato tra l'ex tronista e la "non scelta" Giulia Cavaglia. Secondo le ultime anticipazioni, quest'ultima avrebbe preferito non incontrare la sua ex rivale in amore, Claudia. Questo almeno inizialmente, perché poi la bella mora si è seduta sul trono rosso del programma e le è tornato il sorriso. Successivamente, per quanto riguarda il confronto, Maria De Filippi è partita dal filmato in cui l'ex tronista rivela a Giulia di non essere lei la sua scelta. La reazione dell'ex corteggiatrice è cosa ormai nota a tutti e l'abbiamo riportata anche nel paragrafo precedente.

Inoltre, c'è da aggiungere che questa reazione non è per niente piaciuta al pubblico.