Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta ieri 24 febbraio negli studi Elios di Roma dove stando alle anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news', ci sono stati molti colpi di scena. Il primo riguardante l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, diventata in men che non si dica la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. Giulia Cavaglia infatti, presente in puntata per un confronto post scelta con Lorenzo e Claudia, al termine si è vista proporre il nuovo ruolo proprio dalla padrona di casa e quindi la vedremo nelle prossime puntate al fianco di Andrea Zelletta e Angela Nasti alla ricerca dell'uomo giusto con cui intraprendere un nuovo cammino.

Uomini e donne spoiler nuova registrazione: Giulia Cavaglia nuova tronista

Le anticipazioni che arrivano dal sito 'Il Vicolo delle news' ci svelano importanti novità riguardanti il trono classico.

Nell'ultima registrazione avvenuta domenica 24 febbraio, c'è stato il confronto post scelta tra Lorenzo, Claudia e la non scelta Giulia. I toni erano abbastanza distesi e la giovane piemontese ha ammesso che le dure parole pronunciate contro l'ex tronista al castello erano dettate più che altro dalla rabbia del momento. Anche Claudia era presente in studio ed ha raccontato le prime settimane di vita insieme al fidanzato. Prima dell'uscita dallo studio, Maria De Filippi ha fatto una sorpresa a Giulia, proponendogli il trono di Uomini e donne; la ragazza sorpresa e felice, ha accettato con entusiasmo e la vedremo quindi nelle prossime registrazioni del trono classico al fianco degli altri due tronisti Angela e Andrea.

Spoiler trono classico: Andrea bacia Federica, Angela chiama Luca Daffrè

A proposito di Angela, gli spoiler ci rivelano che la giovane ha chiesto alla redazione del programma di chiamare un ex corteggiatore di Teresa Langella. Si tratta di Luca Daffrè, il quale entrerà in studio e dopo aver scoperto chi lo ha mandato a chiamare, deciderà di rimanere a corteggiarla. l trono di Andrea invece vede una piacevole svolta. in esterna il tronista ha baciato Federica, un gesto che ha infastidito parecchio l'altra corteggiatrice Klaudia. La notizia del nuovo ruolo di Giulia Cavaglia intanto ha fatto scatenare i social, dove in molti hanno criticato la scelta della giovane piemontese di sedersi sulla poltrona rossa a così breve tempo dal rifiuto di Lorenzo.

D'altronde non è la prima volta che ad un ex corteggiatore viene proposto subito il trono ed è già successo che questo sia avvenuto addirittura nella stessa giornata della 'non scelta'. Certamente il percorso di Giulia sarà sotto osservazione e bersagliato dagli opinionisti che potrebbero mettere in dubbio spesso e volentieri i reali sentimenti della tronista verso i nuovi corteggiatori.