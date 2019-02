Annuncio

Fabrizio Corona torna a pungere Fedez. In queste ore, infatti, sono venuti fuori dei nuovi estratti dal libro autobiografico dell'ex re dei paparazzi, il quale torna a scagliarsi contro il rapper marito di Chiara Ferragni. Dopo aver parlato dei presunti tradimenti di Federico con Silvia Provvedi, ecco che questa volta Corona ha parlato di una cena di Natale di qualche anno fa, durante la quale avrebbe scoperto un Fedez completamente diverso rispetto a quello che il pubblico è abituato a vedere sui social e in televisione.

Le dichiarazioni pungenti di Fabrizio Corona su Fedez

'Ti ricordi quella sera a casa mia con due amici?', scrive Corona nel suo libro, aggiungendo poi che si dispiace molto del fatto che Federico non abbia mai avuto il coraggio di raccontare pubblicamente ciò che è successo quella sera, durante una cena di Natale che si sarebbe svolta proprio a casa di Fabrizio.

Corona pur ammettendo che quella sera sono stati bene, ha poi aggiunto che in quel contesto ha capito che per Federico l'apparenza e l'apparire contano molto di più della verità. 'Non sei vero', ha chiosato Corona nel suo libro, lanciando così l'ennesima frecciatina al rapper. Cosa sarà successo a questo punto durante la famosa cena di cui parla Fabrizio? I fan ovviamente si pongono tale quesito e a questo punto tutti sono curiosi di scoprire se ci sarà la contro-risposta da parte di Fedez.

Il presunto tradimento di Fedez: la confessione di Corona su Silvia Provvedi

Va detto, però, che questa non è la prima volta che vengono fuori degli stralci del libro di Corona dove punta il dito contro il giovane rapper.

Già qualche settimana fa avevano fatto molto discutere le dichiarazioni di Fabrizio, il quale ipotizzò che Fedez avesse avuto un flirt con Silvia Provvedi, che tra l'altro è una delle ex fidanzate di Corona stesso.

La Provvedi, però, ha subito smentito il rumors rivelando di non aver mai avuto una relazione con il rapper mentre Fedez si è difeso dicendo che ha avuto modo di conoscere Silvia, ma tutto questo risaliva ai tempi prima che iniziasse la sua frequentazione con Chiara Ferragni, che successivamente è diventata sua moglie.

La stessa Ferragni, nel momento in cui si è ritrovata inondata di domande sui social da parte dei fan che le chiedevano la verità su questo presunto tradimento da parte di suo marito, ha risposto con un secco: 'Ma ti pare?' che ha messo a tacere un po' tutte le malelingue sulla coppia.