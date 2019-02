Annuncio

Nella puntata di Un posto al sole andata in onda ieri sera abbiamo visto che Valerio e Simona si sono recati in carcere da Vera. La ragazza in un primo momento ha cacciato via la madre, poi ha acconsentito di parlarle. Il Viscardi ha in seguito accompagnato la madre di sua figlia in albergo e tra di loro è scoppiata la scintilla dell'amore. Le anticipazioni della prossima settimana dal 25 febbraio al 1° marzo ci rivelano che Elena deciderà di lasciare Napoli mentre Otello porterà delle notizie da Indica che meraviglieranno sia Silvia che Michele. Inoltre Gaetano Prisco colpirà Franco che finirà in ospedale. Ecco i dettagli.

Upas, le trame della prossime settimana: Franco pestato a sangue

Franco sarà al centro delle trame della prossima settimana di Un posto al sole, come ci rivelano le anticipazioni.

A palazzo Palladini arriverà una notizia che metterà grande agitazione: il Boschi è stato trasportato d'urgenza in ospedale ed è in rianimazione. Angela si precipiterà da lui e vi troverà Ciro molto preoccupato per le condizioni dell'amico. Il ragazzo cercherà di raccontare quanto accaduto ma sembrerà non avere le idee molto chiare. Parlerà alla figlia di Renato di una tentata rapina ma anche dei suoi sensi di colpa per aver bevuto un drink prima di raggiungere Franco al garage. Angela però lo rassicurerà e lo ringrazierà per aver soccorso il marito. I medici chiameranno poi la donna e le diranno che il Boschi sta meglio. Purtroppo, però, saranno preoccupati per la brutta ferita alla spina dorsale.

Nonostante tutto l'uomo cercherà di scherzare con l'amata ma poi chiederà di poter parlare da solo con Ciro al quale dirà di essere certo che non si sia trattato di una rapina bensì di un agguato per volere di Gaetano Prisco.

Si rivedono i due vigili

Guido e Mariella si incontreranno e la cosa non li lascerà indifferenti. Cerruti li vedrà insieme e si preoccuperà molto. Intanto la Altieri terminerà il periodo di maternità per cui sarà costretta a tornare al lavoro e, proprio nel giorno del suo rientro, sognerà ad occhi aperti Guido che le dichiarerà tutto il suo amore in modo molto appassionato. A far tornare Mariella alla realtà sarà il vigile Cotugno.

Elena, Adele ed Otello: le altre storie di Upas

Le anticipazioni dell'ultima settimana di febbraio di Un posto al sole ci svelano che Otello tornerà da Indica con una notizia che meraviglierà sia Silvia che Michele.

Non sono stati forniti dettagli ma si crede che tale notizia riguardi Teresina. Come ben saprete l'attrice Carmen Scivattaro è lontana dal set da diversi mesi ed i fan sono davvero preoccupati per tale assenza. Ciò che è certo, comunque, è che il simpatico ex vigile oramai in pensione tornerà da Indica triste e imbronciato con una notizia importante.

Elena starà male e Marina se sarà davvero preoccupata. Proprio per questo escogiterà un piano per tenere il Viscardi lontano dalla figlia. La Giordano, intanto, prenderà una decisione: deciderà di lasciare per sempre Valerio. Parallelamente alla decisione di Elena anche Simona ne prenderà una inaspettata. Succederà poi che la figlia di Marina deciderà di partire per cui Valerio si precipiterà da lei per chiederle di perdonarla e di concederle un'altra possibilità.

La mamma di Susanna avrà mille difficoltà nel trovare una casa in affitto soprattutto economica. Giulia allora spronerà la donna a far valere i propri diritti nel confronti del marito.

Serena, invece, sarà tormentata dai dubbi: la donna infatti avrà il timore di non essere davvero la figlia di Del Colle e che Monica (la madre) possa averle mentito. Infine Renato si addormenterà sul divano mentre è in compagnia di Jimmy lasciandogli il telecomando tra le mani. Quando si sveglierà si renderà conto che il nipotino stava guardando un film horror per cui si sentirà profondamente in colpa . Per capire se il piccolo sia rimasto scioccato da tale visione escogiterà un piano insieme a Raffaele.