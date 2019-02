Annuncio

Annuncio

Prosegue il percorso decisamente non semplice di Gemma Galgani a Uomini e donne. Chi ha seguito l'ultima puntata del trono over trasmessa questa settimana su Canale 5 sa bene che per la Galgani ci sono stati dei nuovi accesi scontro con il cavaliere Rocco Fredella che, questa volta, l'ha profondamente delusa nel momento in cui le ha comunicato che intendeva conoscere anche altre dame all'interno del programma. Un duro colpo per la dama torinese, la quale non ha trattenuto le lacrime ma poi in serata si è lasciata andare ad uno sfogo sul suo profilo ufficiale Instagram.

Le lacrime di Gemma a Uomini e donne dopo la decisione di Rocco e lei si sfoga sui social

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Rocco senza troppi mezzi termini ha confessato a Maria De Filippi l'intenzione di portare avanti la conoscenza e la frequentazione con Gemma, ma al tempo stesso vorrebbe anche incontrare delle nuove dame tra quelle presenti nel parterre femminile di Uomini e donne.

Una decisione che ovviamente non ha reso contenta Gemma, la quale fin dai tempi della sua tormentata storia d'amore con Giorgio Manetti, ripete di essere alla ricerca di una storia d'amore esclusiva, con un uomo che le sappia dare stabilità. Tutto questo, però, ad oggi tarda ad arrivare e Gemma appare sempre più disperata, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime in studio.

Annuncio

La frecciatina di Gemma su Instagram: 'Vorrei solo persone vere'

Ma, come vi dicevamo, ieri sera la Galgani si è sfogata sui social e ha postato un lungo messaggio dove augurava la buonanotte a tutte le persone che la seguono. Al tempo stesso ha voluto lanciare anche delle frecciatine. Sì, perché il messaggio di Gemma si è concluso con questa frase: 'Abbraccio il mondo intero, ma lo vorrei abitato solo da persone vere'. I fan della dama torinese hanno subito ipotizzato che si trattasse di una frecciatina nei confronti di Rocco, dato che anche in trasmissione la Galgani lo aveva accusato di essere una persona poco chiara e quindi falsa negli atteggiamenti.

Insomma la dama è senza freni e alla luce della sua esperienza maturata nel corso di questi anni a Uomini e donne, non si fa più problemi a dire come la pensa e quindi la sua verità dei fatti.

Annuncio

Cosa succederà a questo punto con Rocco Fredella nel corso delle prossime puntate del trono over? Trionferà l'amore con Gemma oppure lui si lascerà tentare dalle nuove dame? Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi del caso.