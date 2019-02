Annuncio

All'interno del suo libro autobiografico, Fabrizio Corona si è lasciato andare a delle clamorose confessioni anche piuttosto bollenti, tra cui quelle riguardanti le sue 'amanti famose', con le quali avrebbe avuto dei flirt anche durante il periodo della sua relazione con Silvia Provvedi. Tra queste vi erano Patrizia Bonetti, definita nel libro una che 'bagna le lenzuola' e anche Malena, l'attrice a luci rosse portata al successo da Rocco Siffredi: entrambe hanno smentito le dichiarazioni di Fabrizio.

La smentita di Patrizia e Malena: 'Non è vero che siamo andate a letto con Corona'

Intervistata dal settimanale 'Oggi', Patrizia Bonetti ha dichiarato di non aver mai avuto alcun tipo di rapporto sessuale con Corona, precisando di non aver condiviso mai dei momenti di intimità con lui.

L'ex concorrente del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso, ha poi aggiunto che è capitato spesso di uscire con Fabrizio e che insieme si sono sempre divertiti moltissimo ma tra di loro non c'è mai stata un'attrazione fisica che li avrebbe spinti ad unirsi sessualmente.

Distanze prese anche dall'attrice a luci rosse Malena, la quale sempre nell'intervista rilasciata al settimanale 'Oggi', ha precisato che Corona si è permesso di utilizzare il suo nome per strumentalizzarlo, facendo ricorso a termini diffamatori e lesivi della dignità di una persona. Malena ha poi proseguito il suo duro attacco nei confronti di Fabrizio, dicendo che secondo lei non ha alcun tipo di rispetto nei confronti delle donne, dato che dalle parole che ha utilizzato nel suo libro, dimostra di considerarle dei 'pezzi di carne'.

Zoe Cristofoli, invece, a proposito del presunto flirt di cui parla Corona nel libro, ha definito l'ex re dei paparazzi un errore. 'Alla mia età si fa esperienza e si cresce in modo da non ripetere gli stessi errori', ha dichiarato Zoe.

Silvia Provvedi, ex di Corona, smentisce il flirt con Fedez

Ma in queste ore a smentire Corona ci ha pensato anche la sua stessa ex Silvia, la quale è stata tirata in ballo per il presunto flirt con il rapper Fedez. Secondo l'ex re dei paparazzi, infatti, Silvia lo avrebbe tradito con mister Ferragni ma la cantante ha smentito categoricamente la notizia, dicendo di non aver mai avuto una relazione con il rapper, che tuttavia al contrario ha ammesso di aver frequentato la Provvedi, ma ha precisato che tutto questo è avvenuto prima del suo fidanzamento ufficiale con la Ferragni, che successivamente è diventata sua moglie e la mamma di suo figlio.