Annuncio

Annuncio

Secondo quanto riporta Fabrizio Corona nel suo personalissimo "Corona Magazine", Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero nuovamente una coppia, una decisione che i due avrebbero preso insieme per il bene di Santiago, il loro bambino. I due avrebbero anche trascorso un fine settimana chiusi in casa con lo scopo di ripartire insieme come una famiglia serena.

Belen e Stefano di nuovo insieme per il bene del piccolo Santiago

Secondo quanto riporta l'ex re dei paparazzi, quindi, Belen e Stefano Di Martino hanno trascorso insieme, chiusi in casa con il loro bambino, un intero fine settimana, allo scopo di ritrovarsi e capire se, per il bene della famiglia e del piccolo Santiago, possono riprovare ad essere una coppia serena.

Annuncio

Secondo Corona queste riflessioni avrebbero avuto esito positivo e i due sarebbero tornati insieme : “La notizia è certa", scrive infatti sul suo magazine. A riprova della svolta nel rapporto tra i due celebri personaggi, il noto fotografo propone un tenero scatto di papà Stefano abbracciato al piccolo Santiago. La foto, pubblicata sui social, sarebbe stata scattata proprio da Belen nel corso del sereno fine settimana trascorso dai tre.

Le dichiarazioni della Rodriguez: ‘Voglio un altro figlio’

La bellissima Belen, recentemente, è stata anche sorpresa mentre in aereoporto, di ritorno da una vacanza all’estero, salutava con un bacio affettuoso proprio il suo ex Stefano De Martino. I cronisti gli hanno immediatamente chiesto conto dei suoi attuali rapporti con il ballerino, ma la showgirl non ha voluto sbilanciarsi, preferendo glissare tali domande indiscrete e rivelando solo di trovarsi in un periodo particolare della sua vita.

Annuncio

I migliori video del giorno

D’altronde, secondo quanto riportato da Corona, Stefano e Belen prima di ufficializzare il loro ritorno insieme vogliono essere certi che il loro rapporto sia tornato forte e sereno come un tempo: ogni loro scelta sarebbe dunque dettata dal desiderio di far star bene il loro adorato Santiago. La stessa Belen spiega che, da quando è diventata madre, la sua vita è cambiata del tutto, il tempo ha assunto connotati diversi e in cima a tutto vi è proprio il benessere di suo figlio. La vulcanica argentina ha confessato ai giornalisti di essere molto felice di essere madre e di sperare, quindi, di poter aver un altro figlio, un fratellino o una sorellina che facciamo compagnia a Santiago e crescano con lui.