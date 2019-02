Annuncio

Momenti di tensione all'interno di un ristorante tra la moglie di Francesco Facchinetti e la 'bonas' di Avanti un altro, Laura Cremaschi, ben nota al pubblico che segue il popolarissimo game show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. A raccontare il tutto sui social è stata proprio la bella Laura che in queste ore sui social ha riferito quello che è accaduto postando anche i filmati dell'aggressione che ha subito da parte della moglie di Facchinetti.

Lo scontro tra la bonas di Avanti un altro e la moglie di Facchinetti

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che la bonas di Avanti un altro, con l'aria ancora spaventata, ha ricostruito il fatto avvenuto questa sera all'interno di un ristorante, affermando che insieme ad altri amici aveva notato la presenza di Francesco in questo locale e quindi di essersi avvicinata per chiedergli un selfie.

Dopo aver scattato le foto, però, la Bonas si è resa conto che in quegli scatti non era venuta proprio bene e così a distanza di pochi minuti è tornata di nuovo da Facchinetti per chiedergli di poter scattare una nuova foto. Peccato, però, che tale richiesta abbia mandato in escandescenza la moglie dell'ex cantante la quale ha cominciato ad inveire contro la bella Laura Cremaschi, così come ha raccontato la showgirl sui social.

Wilma si è scagliata prima verbalmente contro la bonas della trasmissione di Paolo Bonolis, dicendole che stava esagerando e che a tutto c'è un limite, tirando in ballo degli sguardi della ragazza nei confronti di Facchinetti che proprio non le sarebbero piaciuti. La bergamasca, però, ha cercato in tutti i modi di difendersi dicendo che questa non era la realtà dei fatti e che lei semplicemente aveva chiesto una foto a Francesco, senza alcun tipo di secondo fine.

La lite tra le due donne ripresa dai cellulari

Peccato, però, che la reazione di Wilma non sia stata positiva e, prima di andare via dal ristorante, ha rovesciato il contenuto del suo bicchiere sul volto della bonas, tirandole addosso anche il bicchiere di vetro. Il tutto è stato ripreso in 'diretta' dai telefonini e il contenuto di tali filmati è stato poi caricato subito su Instagram, come testimoniano le Stories che la stessa Laura Cremaschi in questi minuti ha postato sul suo account.

Insomma un vero e proprio scontro tra le due donne che tuttavia è stato subito bloccato da Facchinetti, che ha portato fuori la sua Wilma dal locale per evitare che potessero esserci nuovi episodi spiacevoli.