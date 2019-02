Annuncio

Annuncio

Giornata movimentata per Belen Rodriguez, la quale è stata protagonista della settimana della moda milanese, dove ha avuto modo di incontrare anche Chiara Ferragni. Tuttavia l'arrivo della Rodriguez è stato piuttosto turbolento e la bella showgirl argentina ha prima litigato con alcuni paparazzi per il modo in cui scattavano le foto, dopodiché ha anche rischiato di cadere e farsi male.

La Rodriguez rischia di cadere alle sfilate di moda

Ma andiamo con ordine: stando al video che è stato caricato in queste ore sulla pagina Instagram 'Tabloit', nel momento in cui la Rodriguez è arrivata per le sfilate, ecco che è stata accolta da un tripudio di fotografi, alcuni dei quali hanno intralciato il passaggio della showgirl argentina, al punto da renderla nervosa.

Annuncio

La Rodriguez, poi, ha perso le staffe nel momento in cui ha beccato un paparazzo che le stava facendo le fotografie dal basso e in maniera 'amichevole', gli ha dato degli schiaffetti in faccia, dicendogli 'Bravo si fanno così le foto'.

Pochi secondi dopo, la Rodriguez ha rischiato di cadere e di farsi male, ma per fortuna è stata sorretta in tempo dalla persona che la stava accompagnando alla sfilata e che ha evitato il peggio. E poi, sempre da questo video che circola in rete, abbiamo visto che c'è stato anche il fatidico incontro con Chiara Ferragni, l'influencer più famosa al mondo.

Tra le due, però, c'è stato soltanto un saluto al volo: Belen e Chiara si sono salutate con un bacio sulla guancia ma non si sono trattenute più di tanto e, poco dopo, ognuno ha intrapreso la propria strada.

Annuncio

I migliori video del giorno

Ma per Belen la trafila non era ancora finita e così la showgirl ha puntato nuovamente il dito contro i paparazzi e i fotografi che, in quel momento la stavano accerchiando, dicendo loro che in quel modo rischiavano di farla cadere.

Il chiacchierato ritorno di fiamma tra Belen e Stefano

Insomma una giornatina decisamente movimentata per la signora Rodriguez, che in queste ultime settimane è tornata nuovamente al centro del Gossip nostrano. In particolar modo, hanno fatto molto discutere le fotografie apparse sulle pagine della rivista 'Chi', dove la Rodriguez è apparsa nuovamente in coppia con il suo ex marito Stefano De Martino. Carezze, sguardi e baci tra i due hanno fatto riaccendere il gossip e i fan hanno sperato che fosse tornato nuovamente il sereno a distanza di alcuni anni dalla separazione.

Annuncio

Tuttavia sia Belen che Stefano non si sono mai espressi più di tanto sul possibile ritorno di fiamma.