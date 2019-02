Annuncio

Annuncio

Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta domenica 24 febbraio; si è parlato del post scelta di Lorenzo Riccardi, con un confronto in studio tra l'ex tronista e la non scelta Giulia. Al termine del faccia a faccia, una sorpresa ha visto protagonista la giovane piemontese a cui è stato offerto il trono di Uomini e donne direttamente dalla padrona di casa Maria De Filippi. Giulia ha accettato e la vedremo quindi nelle prossime puntate accanto ad Angela Nasti ed Andrea Zelletta, pronta a trovare l'uomo giusto con cui intraprendere un nuovo cammino.

U&D, post scelta: Giulia è la nuova tronista dopo il no di Lorenzo

Una nuova registrazione del trono classico è avvenuta negli studi Elios di Roma domenica 24 febbraio ed ha riguardato in parte cosa è avvenuto dopo la scelta di Lorenzo Riccardi andata in onda lo scorso venerdì e che ha visto il giovane scegliere Claudia a discapito della piemontese Giulia.

Annuncio

Proprio quest'ultima ha fatto il suo ingresso in studio ed ha ripercorso insieme all'ex tronista il momento in cui le ha comunicato di non essere lei la scelta. Un momento che ha visto Giulia pronunciare parole dure nei confronti di Riccardi ma che, come rivelato nella registrazione del 24 febbraio, dettate più che altro dalla rabbia del momento. Un chiarimento aabbstanza pacifico tra i due, almeno da quanto riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news' che ci svelano anche che a Giulia è stato offerto da Maria De Filippi il ruolo di nuova tronista. Proposta che la ragazza ha accettato con entusiasmo.

Dopo la scelta, Claudia e Lorenzo nello studio di Uomini e donne

Dopo la sorpresa riservata Giulia, è il turno di Claudia che entra nello studio per raccontare come sono andate le cose con il fidanzato Lorenzo.

Annuncio

Alla domanda di Maria 'ma sei innamorato di Claudia?', il giovane risponde affermativamente, confermando di fatto le parole spese dalla bionda di Latina che racconta come tutto tra di loro sembra procedere nel migliore dei modi. Scherzando anche con la padrona di casa, Claudia sostiene che il fidanzato è un ragazzo iperattivo, un vulcano che vuole fare mille cose e non sta mai fermo. I due si trovano molto bene insieme e tutto fa ben sperare per questa neo coppia molto amata dal pubblico. Sui web infatti, sono seguitissimi e sicuramente stando attenti ai movimenti social dei due, scopriremo come proseguirà la loro storia d'amore al di fuori di Uomini e donne.