Continua su Mediaset il grande successo della fiction thriller Non mentire con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarone. Ieri sera, infatti, è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata della prima stagione che ha regalato al pubblico importanti colpi di scena per quanto riguarda il passato dei protagonisti principali. Se non avete avuto modo di seguire il secondo appuntamento di Non mentire in televisione sarà possibile rivedere la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica di Non mentire

Nel dettaglio vi segnaliamo che la replica della seconda puntata della serie con Preziosi e la Scarone sarà disponibile solo ed esclusivamente su Internet. Nello specifico la replica telematica, invece, sarà visibile in ogni momento sul sito on demand Mediaset Play dove, previa registrazione, sarà possibile rivedere tutte le puntate andate in onda fino ad oggi della serie televisiva di tantissime altre fiction italiane e non.

Vi ricordiamo anche che tutti i video contenuti su Mediaset Play possono essere visti anche su smartphone e tablet, grazie ad un'applicazione gratuita da scaricare dal sito stesso.

La trama della seconda puntata

Nella seconda puntata di Non mentire Andrea verrà scagionato dall'accusa di stupro grazie alla deposizione di un suo caro amico dottore (Donato). Quest'ultimo, infatti, fornirà agli inquirenti alcune informazioni sul passato clinico di Laura che le faranno perdere credibilità agli occhi degli investigatori. Poco dopo Andrea Molinari sarà costretto in ospedale a mentire ai genitori di Marika per evitare problemi a suo figlio. Nel frattempo Laura deciderà di indagare da sola sul passato di Andrea e sul presunto suicidio di sua moglie e partirà alla volta di Roma.

Una volta giunta nella capitale la giovane scoprirà qualcosa di veramente sorprendente sul conto del Molinari, per poi fare ritorno a Torino. Giunta a casa Laura troverà ad attenderla una lettera dei legali di Andrea che le intimano di non diffamarlo più se non vuole essere querelata da lui. Vanessa Alaimo, dopo aver parlato in chat con la sua fidanzata (Giulia), andrà a dormire per poi svegliarsi frastornata e confusa. Dopo poco la giovane si renderà conto di avere evidenti perdite di sangue e temerà di aver perso il bambino. A questo punto si recherà di corsa in ospedale per fare dei controlli ma scoprirà qualcosa di ancora più inquietante.