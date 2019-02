Annuncio

Annuncio

E' da poco conclusa una nuova entusiasmante puntata del trono over di Uomini e donne, dove gli assoluti protagonisti sono stati Ida Platano, ancora innamoratissima di Riccardo Guarnieri, e Gian Battista Ronza che è stato smascherato dalla redazione di Maria De Filippi insieme a Claire.

U&D trono over: riavvicinamento tra Riccardo e Ida

Nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano ha avuto una reazione sopra le righe durante un confronto tra Roberta e Riccardo Guarnieri.

Leggi anche Andrea e Arianna inseparabili dopo la scelta a U&D e Valentina Rapisarda sbotta

La bresciana, infatti, ha dimostrato di soffrire moltissimo nel vedere il suo ex tra le braccia di un'altra dama. Una volta tornata a sedere ha cominciato a piangere a dirotto, tanto da essere accompagnata da Tina nel back-stage della trasmissione dove si è accasciata su una poltrona.

Advertisement

Roberta nel frattempo, offesa, ha chiesto di poter uscire dallo studio in quanto disgustata dal ravvicinamento tra i due. Dall'altro canto, Riccardo ha raggiunto Ida dove le ha consigliato di rifarsi una vita, se quest'ultima non gli fosse saltata al collo. Inoltre la Platano ha ricordato al cavaliere che avevano intenzione di sposarsi in una masseria e di avere dei figli insieme. Riccardo, a questo punto, ha ribadito che tra di loro è finita per sempre nonostante soffra a vederla in queste condizioni. Il pubblico, intanto, è diviso tra chi appoggia Ida e chi la trova una persona troppo insistente che non sarebbe dovuta tornare nel salotto televisivo di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: Gian Battista contro Gianni e la redazione

Se tra Ida e Riccardo c'è stato un ravvicinamento, Gian Battista Ronza è al centro della bufera per una segnalazione ricevuta da Gianni Sperti.

Advertisement

I migliori video del giorno

L'ex marito di Paola Barale, infatti, ha rivelato che l'uomo è stato visto confabulare in un bar con Claire per mettersi d'accordo su cosa avrebbero dovuto dire o fare una volta entranti in studio. Per tale ragione Maria De Filippi ha deciso di allontanarli dalla trasmissione, raccogliendo i consensi di tutto il pubblico presente in sala e sui social.

Nelle ultime ore, Gian Battista è letteralmente esploso sui social, in quanto ci sarebbe una campagna denigratoria nei suoi confronti. L'ex cavaliere del trono over, infatti, ha detto tutto questo odio sarebbe nato per aver criticato la signora Gemma Galgani. Inoltre, ha precisato che la segnalazione sarebbe stata girata da un amico di Gianni Sperti con una macchina professionale e non con un cellulare. Ma le rivelazioni di Gian Battista non sono terminate qui, in quanto si è scatenato contro la redazione del programma dopo aver attaccato pesantemente la Galgani e l'opinionista Gianni. Su Facebook, l'uomo ha scritto senza peli sulla lingua di essere stato insultato e diffamato insieme a Claire da persone che si definiscono professionisti.