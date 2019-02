Annuncio

Grande attesa per la fatidica scelta finale di Teresa Langella, l'amatissima tronista di Uomini e donne la quale questa settimana porterà a compimento il suo percorso e farà la fatidica scelta finale. Come ben saprete, l'addio della tronista al programma sentimentale di Maria De Filippi avverrà in una modalità a dir poco speciale, dato che la sua scelta è stata registrata all'interno di una lussuosa villa dove si svolgerà anche la festa che la vedrà protagonista assieme al corteggiatore con il quale intende costruire un futuro fuori dal contesto televisivo.

Uomini e donne, Teresa in lacrime con Gemma durante la scelta

E in queste ore sono arrivate le prime anticipazioni ufficiali su quello che è successo all'interno della villa di Uomini e donne durante la scelta di Teresa Langella.

In primis vi segnaliamo che parteciperanno alla puntata speciale anche alcuni volti noti e molto amati dal pubblico del programma di Canale 5 tra cui Gemma Galgani.

In queste ore sono state diffuse sui social una serie di foto relative alla registrazione, dove si può vedere che la bella tronista napoletana appare in lacrime proprio durante il suo confronto con la dama torinese del trono over. Non sappiamo il motivo della commozione di Teresa ma non si esclude che Gemma possa averla fatta emozionare con uno dei suoi discorsi sull'amore. E poi ancora tra i protagonisti di questo speciale di Uomini e donne dedicato alla scelta vi sarà anche Giulia De Lellis, la quale aiuterà la tronista nella ricerca dell'abito giusto da indossare in vista del fatidico momento.

Le sorprese di Andrea e Antonio per Teresa: gli spoiler della scelta

Per quanto riguarda i due corteggiatori, invece, vi diciamo che Teresa dovrà prendere una decisione tra Andrea e Antonio. Due ragazzi estremamente diversi l'uno dall'altro anche se entrambi sono riusciti a far breccia nel cuore della ragazza.

E le anticipazioni che arrivano dalla registrazione in villa rivelano che Antonio proverà a sorprendere Teresa facendole una serenata che vedrà protagonista il cantante preferito della ragazza: Gigi Finizio. Al contrario, invece, Andrea proverà a sorprenderla con una cena romantica ed esclusiva preparata dallo chef Alessandro Borghese.

Chi dei due riuscirà ad avere la meglio e a far breccia nel cuore della tronista napoletana? L'appuntamento è fissato per venerdì 15 febbraio in prime time alle 21.30 su Canale 5 durante lo speciale Uomini e donne - La scelta.