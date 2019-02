Annuncio

Annuncio

A Gianni Sperti sembra non essere piaciuta affatto la scelta di Andrea Cerioli a Uomini e donne e, oltre a dirlo davanti alle telecamere, il pugliese l'ha ribadito nell'intervista esclusiva che ha rilasciato al magazine della trasmissione. L'opinionista ha etichettato come "privo di emozioni e basato sul niente" il fidanzamento tra il tronista e Arianna Cirrincione, andando nettamente contro il parere della maggior parte del pubblico di Canale 5, che invece ha apprezzato la sincerità di entrambi i ragazzi.

Leggi anche Anticipazioni Uomini e Donne: Claudia sconsolata dedica una canzone a Lorenzo Riccardi

Sperti critica ancora Andrea Cerioli sul magazine di U&D

Il giorno successivo alla messa in onda della scelta di Andrea Cerioli su Canale 5, il magazine di Uomini e Donne ha raccolto i pareri di alcuni protagonisti storici della trasmissione su questo discusso momento.

Advertisement

Gianni Sperti, che già durante la puntata del 31 gennaio ha aspramente criticato il tronista e la sua corteggiatrice preferita, ha rivelato il suo scetticismo anche sulle pagine della rivista di gossip.

Dopo aver elogiato la nuova modalità di scelta nel castello dopo un lungo periodo di conoscenza tra i personaggi dello show di Canale 5, l'opinionista ha tuonato; "La scelta di Andrea è stata priva di emozioni, secondo me affrettata e basata sul nulla. Credo l'abbia voluta fare in anticipo per motivi diversi dal colpo di fulmine".

Il pugliese, dunque, ha confermato la teoria che già aveva espresso davanti alle telecamere: secondo lui, infatti, il bolognese ed Arianna Cirrincione erano d'accordo e non hanno voluto partecipare al serale del programma per evitare di coinvolgere le rispettive famiglie.

Advertisement

"Sono sempre più convinto che lui abbia scelto per fare la differenza, per distinguersi dagli altri tronisti, ma soprattutto perché era consapevole del fatto che non aveva senso continuare il suo percorso in tv già poco interessante" ha aggiunto Gianni.

Di parere opposto, invece, è Tina Cipollari, che al magazine di U&D ha dichiarato: "Lo scopo della trasmissione è quello di trovare l'amore, quindi quello che ha fatto Andrea a me è sembrato sensato. Se lui è sicuro di aver conosciuto una ragazza con la quale c'è chimica, ha fatto benissimo a sceglierla prima del previsto".

Andrea e Arianna innamorati anche sui social dopo Uomini e Donne

Gianni Sperti sembra essere uno dei pochi a non aver apprezzato la scelta anticipata di Andrea Cerioli; i fan di Uomini e Donne, infatti, si sono detti contenti del fatto che il tronista abbia preferito l'amore piyttosto che partecipare al serale della trasmissione che andrà in onda dal 15 febbraio su Canale 5.

A distanza di una paio di settimane dal loro fidanzamento davanti alle telecamere, il bolognese e Arianna sono riapparsi sui social network più uniti che mai.

Dopo che in Tv è stata trasmessa la sua contestata scelta, il ragazzo ha potuto riprendere possesso del suo profilo Instagram, e la prima cosa che ha fatto è stata pubblicare delle foto dov'è insieme alla sua nuova compagna.

Anche la Cirrincione ha postato uno scatto nel quale è ritratta abbracciata a Cerioli, e l'ha accompagnato con una tenera e romantica didascalia che ha fatto emozionare molti follower.