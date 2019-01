Annuncio

La scelta anticipata di Andrea Cerioli nei confronti di Arianna Cirrincione, ha fatto storcere il naso soprattutto a Gianni Sperti: il fatto che il ragazzo abbia deciso di non partecipare alle puntate in prima serata di Uomini e donne, ha portato l'opinionista a pensare ad un accordo pregresso tra lui e la corteggiatrice. A qualche giorno dallo scontro che ha avuto in studio con il tronista, il pugliese ha replicato in modo sibillino a chi, su Instagram, gli chiedeva un parere sulla nuova coppia del Trono Classico.

U&D: Gianni non crede ad Andrea e Arianna

Una decina di giorni fa, c'è stata la scelta a sorpresa di Andrea Cerioli: nel corso di una registrazione del Trono Classico, il bolognese ha deciso di concludere il suo percorso fidanzandosi con Arianna Cirrincione prima del tempo.

Le anticipazioni su questa puntata che ancora non è andata in onda su Canale 5, hanno fatto sapere che Gianni Sperti ha attaccato molto i due ragazzi dicendo che secondo lui sarebbero d'accordo. [VIDEO]

L'opinionista ha trovato molto strano che il tronista abbia scelto così velocemente, rinunciando alla possibilità di partecipare al prime time del programma previsto per febbraio.

Il giovane si è giustificato dicendo che non aveva più senso restare in trasmissione se in cuor suo sapeva già che la persona che voleva accanto era Arianna, ma il collega di Tina Cipollari non gli ha creduto ed ha continuato a metterlo in dubbio per tutta la durata della registrazione.

A distanza di qualche giorno da questo scontro, Gianni ha pubblicato su Instagram una sua foto accompagnata dalla seguente didascalia: "Non puoi decidere chi, come e quando.

L'amore ti travolge inevitabilmente".

Una fan, a questo punto, ha fatto notare a Sperti che questo suo pensiero potrebbe rispecchiare quello che ha provato Cerioli per Arianna, ma lui ha ribattuto: "Risponderò a tempo debito".

Uomini e Donne: è quasi tutto pronto per il serale

La scelta anticipata e contestata di Andrea Cerioli, ha ridotto a 4 il numero dei protagonisti del Trono Classico che devono ancora fare la loro scelta. Come hanno anticipato gli addetti ai lavori nelle scorse ore, i fidanzamenti di Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez, avverranno in un castello e il pubblico potrà vederle su Canale 5 a febbraio.

Dovrebbero essere tre gli appuntamenti in prime time con la versione serale di Uomini e Donne, nei quali ritroveremo sicuramente Giulia De Lellis in un ruolo tutto da definire [VIDEO] e forse anche l'amatissima Gemma Galgani.

La prima tronista a scegliere, sarà Teresa: chi tra Antonio e Andrea riuscirà a conquistare il titubante cuore della bella napoletana?