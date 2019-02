Annuncio

Questa sera su Rai Due alle 21,20 andranno in onda i tre episodi conclusivi della prima stagione della serie statunitense The Good Doctor. Il medical drama dell'emittente Abc ha avuto un successo inaspettato anche in Italia da quando Rai Uno mandò in onda la prima stagione durante l'estate. Da dicembre la Rai ha deciso di riproporre in replica su Rai Due gli episodi già visti per preparare i telespettatori al debutto della seconda inedita stagione. Stasera con il 16°, 17° e 18° episodio si concluderanno le repliche e dal 3 febbraio inizieranno ad essere trasmessi, sempre da Rai Due e in prima serata, gli episodi della seconda stagione.

Nelle vicende conclusive del primo ciclo, il protagonista Shaun Murphy, lo specializzando autistico affetto dalla 'sindrome del savant', affronta con i suoi colleghi diversi casi come quello di un'adolescente affetta dalla sindrome di Möbius o quello di una paziente che ha un'infezione a seguito di un intervento di chirurgia plastica.

Shaun, inoltre, commette un errore in sala operatoria e riceve una notizia triste che riguarda il dottor Glassman, suo mentore ed amico.

The Good Doctor, le ultime repliche della prima stagione: trama degli episodi

Nel sedicesimo episodio della prima stagione di The Good Doctor, 'Sacrificio d'amore', Shaun, Claire e Alex assistono Melendez nel caso di un paziente paralizzato che ha dei forti dolori alla colonna vertebrale. Jared e Andrews, invece affrontano il caso di una paziente che ha un'infezione causata da un intervento di chirurgia plastica. Alex indaga su Kenny, il vicino di casa di Shaun e scopre delle cose sul suo passato criminale. Nel diciassettesimo episodio, 'Il prezzo del sorriso', Shaun e Alex trattano il caso di un'adolescente affetta dalla 'sindrome di Möbius'.

Intanto a Jared viene offerto un lavoro a Denver. Nel diciottesimo ed ultimo episodio della stagione, 'Veri amici', Glassman confessa a Shaun di avere un glioma inoperabile e, dopo un'ulteriore esame, scopre di avere solo 4 mesi di vita. Grazie a degli studi, il giovane arriva alla conclusione che l'uomo può essere operato e sottoporsi a chemioterapia. Poi, di fronte ad un altro caso, Shaun commette un errore e si prende le sue responsabilità.

The Good Doctor 2: i primi due episodi domenica 3 febbraio

Domenica 3 febbraio andranno in onda su Rai Due i primi due episodi della seconda stagione inedita di The Good Doctor, creato da David Shore e interpretato dal giovane Freddie Highmore. Lo specializzando dalla mente geniale continuerà il suo tirocinio come chirurgo al St. Bonaventure Hospital di San Josè, cercando di migliorare la sua capacità di relazionarsi e di comunicare con i colleghi. Nei nuovi episodi uscirà dal cast il personaggio del dottor Jared Kalu e faremo la conoscenza della dottoressa Blaize (Lisa Edelstein).