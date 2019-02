Annuncio

Naike Rivelli, nota per essere molto trasgressiva sui social, in realtà ha rivelato di non avere rapporti sessuali da 2 anni nel corso di una intervista radiofonica a 'I Lunatici'. La figlia della Muti sarebbe in astinenza da diverso tempo ma, come da lei stessa ammesso, avrebbe conosciuto una persona speciale.

Naike non ha rapporti intimi da 2 anni

La figlia di Ornella è stata invitata a partecipare al programma radio I Lunatici, della trasmissione Rai Radio 2.

Naike nel corso dell'intervista ha rilasciato diverse confessioni di natura molto privata; come un fiume in piena ha raccontato della sua esperienza su Instagram ma non solo.

Nella sfera sentimentale, in particolare sessuale, Naike non avrebbe rapporti intimi da 2 anni, ma ha anche affermato che a breve questo ciclo si interromperà. "Sui social ho diverse persone che mi vogliono bene, mi seguono da anni, poi ci sono anche gli haters. Io offro quello sui social, poi se si divertono a guardare le mie immagini sono felice", ha dichiarato Naike. La figlia di Ornella ha anche ammesso di essere un'amante del corpo nudo, definendosi nudista e naturalista. In qualche modo però, non sembra neppure tanto innervosita per chi la insulta sui social: "E' inutile prendersela, è giusto che le persone si sfoghino" ha esclamato Naike. Su Instagram c'è chi l'attacca definendola una poco di buono. A chi la accusa, lei risponde così: "Ho fatto dei lavori nuda, inizialmente c'è imbarazzo ma dopo poco che la nudità si vive in maniera naturale non è mai volgare".

Subito dopo ha raccontato della sua sessualità: "Ho dell'interesse per una persona, però non è successo niente ancora". "Non faccio sesso da 2 anni" ha precisato, poiché rimasta "stranita" dalla sua precedente storia. "Senza rapporti si vive bene" dice Naike, rivelando che la sua ultima relazione l'aveva portata a pensare che non avrebbe mai più provato nulla per qualcun altro. "Ora è arrivata una persona con la quale ho stretto un'amicizia...sto ricominciando a sentire emozioni".

Naike parla di 'Adrian'

La nuova persona nella sua vita l'ha sorpresa, non pensava che da un'amicizia potesse nascere qualcosa di più: "Abbiamo un percorso di crescita insieme" ha detto Naike, che non riguardava solo il corpo e il fisico. La giovane Rivelli non ha risparmiato neppure il già contestatissimo Adrian (il fumetto di Celentano), con una battuta sull'artista che di certo non passerà inosservata. Naike ha così parlato del fumetto di Celentano: "Questo show, questo cartone, io non lo capisco".