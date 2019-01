Annuncio

La registrazione del Trono Classico di Uomini e donne del 31 gennaio, è stata molto movimentata: le anticipazioni apparse sul web fanno sapere che una corteggiatrice di Ivan Gonzalez ha ceduto alle avances del nuovo tronista Andrea Zelletta, decidendo di diventare una sua spasimante ufficiale. Viste le imminenti scelte di Teresa e Lorenzo, Maria De Filippi ha presentato al pubblico Angela Nasti, la ragazza che prende il posto della Langella sulla poltrona rossa per cercare l'anima gemella.

U&D: Natalia 'abbandona' Ivan per corteggiare Andrea

E' appena finita una nuova registrazione di Uomini e Donne, quella che dovremmo vedere su Canale 5 tra qualche settimana.

Le primissime anticipazioni che sono apparse sul web, fanno sapere che è successo di tutto in studio: è stata presentata una nuova tronista e due protagonisti del "Classico" si sono scontrati per la stessa corteggiatrice.

Il "Vicolo delle News", per esempio, rivela che la new entry Andrea Zelletta si è fatto subito notare per aver portato in esterna Natalia, una ragazza che Ivan stava frequentando da qualche settimana.

Chi ha assistito alla puntata del 31 gennaio, inoltre, racconta che il modello ha fatto una corte spietata alla spasimante dello spagnolo, portandola a prendere una drastica decisione: dopo oltre un mese di conoscenza con Gonzalez, la giovane ha scelto di concentrare tutte le sue attenzioni sul nuovo arrivato.

Inutile dire che l'ex "tentatore" non ha reagito affatto bene al cambio di idea di una delle sue corteggiatrici preferite, tanto da dirsi più di una volta schifato dalla situazione paradossale che si è venuta a creare.

La sorella di Chiara Nasti sul trono di Uomini e Donne

L'altro colpo di scena che c'è stato durante la registrazione del Trono Classico del 31/01, è la presentazione della tronista che va a prendere il posto che è stato di Teresa Langella fino ad un paio di settimane fa. Con un video che è stato caricato in anteprima su Witty Tv, il pubblico ha scoperto che è Angela Nasti la new entry della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

La napoletana è alla sua prima esperienza in televisione, ma è nota soprattutto sul web per essere la sorella di Chiara Nasti, una popolare fashion blogger con la quale ha disegnato una linea di costumi da bagno.

La giovane che sta per iniziare la sua avventura alla ricerca dell'anima gemella, tempo fa è stata al centro del Gossip per la storia d'amore che ha avuto con Mattia Marciano, anche lui sul trono in una recente edizione di U&D.

Andrea ed Angela, dunque, sono due dei nuovi protagonisti della versione giovani della trasmissione Mediaset: a loro sicuramente si aggiungeranno altri ragazzi/e, non appena Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez annunceranno di essere pronti a scegliere.