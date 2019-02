Annuncio

Annuncio

Non essere stata scelta da Lorenzo Riccardi, potrebbe essersi rivelata una fortuna per Giulia Cavaglia; pochi giorni dopo essere stata rifiutata dal ragazzo che le piaceva, la torinese è stata promossa a nuova tronista di Uomini e donne da Maria De Filippi. L'annuncio dell'arrivo dell'ex corteggiatrice sulla poltrona rossa, è stato dato durante la registrazione del "Classico" di oggi, 24 febbraio; le anticipazioni del web fanno sapere che, dopo essersi confrontata con Lorenzo e Claudia, alla giovane è stata data una seconda chance di trovare l'anima gemella nel programma di Canale 5.

Dopo il 'no' di Lorenzo, a Giulia viene offerto il trono di Uomini e Donne

Soltanto un paio di giorni fa, i telespettatori hanno assistito allo sfogo pieno di rabbia di Giulia Cavaglia per non essere stata scelta da Lorenzo Riccardi.

Annuncio

"Il suo cuore grida business, non Claudia", ha detto la ragazza dopo aver saputo della viva voce del tronista che le era stata preferita la rivale Dionigi.

Oggi, a distanza di pochissimo tempo da queste dichiarazioni, alla torinese è stata fatta una proposta che non ha potuto rifiutare: Maria De Filippi le ha chiesto di sedersi sulla poltrona rossa del suo dating-show per provare a trovare l'anima gemella. Oggi è stata registrata una nuova puntata del trono classico e le primissime anticipazioni, che sono trapelate, fanno sapere che la corteggiatrice si è confrontata in studio con Lorenzo e Claudia, oggi felicemente fidanzati.

Il portale Witty Tv è stato il primo a svelare la notizia che tutti i siti di Gossip ora stanno riportando: Giulia ha accettato di rimettersi in gioco, diventando una nuova protagonista della trasmissione di Canale 5.

Annuncio

I migliori video del giorno

La Cavaglia, dunque, va ad aggiungersi alle new entry Andrea Zelletta e Angela Nasti, tutti subentrati ai tronisti che in queste settimane hanno fatto oppure faranno la loro scelta nel castello.

Maria De Filippi 'promuove' le corteggiatrici di Lorenzo

Prima di lasciare lo studio, Maria De Filippi ha chiesto alla Cavaglia di fermarsi perché lei e la sua redazione volevano farle un regalo. Sul web, dunque, si legge che la conduttrice del programma ha proposto il trono alla corteggiatrice torinese, ma ha precisato che, qualora la scelta di Riccardi fosse stata un'altra, avrebbe fatto la stessa cosa con Claudia. Dopo aver trascorso oltre 4 mesi negli studi di U&D nel ruolo di spasimante di Lorenzo, dunque, oggi Giulia ha la possibilità di riscattarsi occupando il posto che è stato del "Cobra" fino a poche settimane fa.

Annuncio

Come se la caverà la ragazza sulla poltrona rossa? La giovane riuscirà in questa inedita veste a conquistare il cuore del pubblico, che si è sempre mostrato un po' tiepido nel suoi confronti?