Cosa ci faceva Giulia Cavaglià nella città di Lorenzo Riccardi? È questa la domanda che si stanno facendo i fan di Uomini e donne da qualche ora e, più precisamente, da quando un blog ha reso pubblica la segnalazione di una ragazza che ha incontrato la corteggiatrice a Milano. Stando a quello che ha raccontato la fan al sito 'News U&D', la torinese le avrebbe fatto capire di non essere stata la scelta finale del tronista. Quest'indiscrezione confermerebbe il gossip che circola da alcuni giorni sul lieto fine che ci sarebbe stato tra Lorenzo e Claudia Dionigi.

Giulia a Milano dopo il probabile rifiuto di Lorenzo

Le anticipazioni che stanno circolando sulla seconda puntata serale di Uomini e Donne sostengono che Lorenzo Riccardi abbia scelto Claudia Dionigi e che si sia sentito dire da lei un bel 'sì'.

Se fosse accaduto davvero questo, vorrebbe dire che Giulia Cavaglià ha ricevuto un inaspettato due di picche dal suo tronista del cuore.

Nell'attesa che Canale 5 trasmetta lo speciale, dedicato alla festa di fidanzamento del ragazzo di origini pugliesi, il blog 'News U&D' ha riportato un particolare molto interessante: la corteggiatrice torinese è stata avvistata da una fan a Milano, ovvero nella città dove vive Lorenzo.

A confermare la presenza di Giulia nel capoluogo lombardo, anche una foto che la stessa ha accettato di fare con la ragazza che l'ha incontrata alcune ore fa. Inoltre, stando a quello che riporta 'News U&D', Giulia avrebbe fatto capire alla fan che non è stata scelta da Riccardi; nonostante le regole del programma impediscano a tutti i protagonisti di anticipare come sono andate a finire le cose, la corteggiatrice avrebbe fatto intendere che la preferenza del tronista sia ricaduta sulla sua 'rivale' Claudia.

Questa segnalazione ovviamente va presa con le pinze perché non c'è nessuna prova (audio o video) in cui si sente Giulia dire che è stata rifiutata; ad onor del vero, però, sono un bel po' di giorni che sul web impazza il gossip secondo il quale sarebbe stata la Dionigi ad avere la meglio sulla Cavaglià.

Grande attesa per la scelta di Lorenzo

La puntata serale di U&D, dedicata alla scelta di Lorenzo, è stata registrata poco più di una settimana fa; in questi giorni che dividono dalla messa in onda dello speciale sono state tante le indiscrezioni diffuse a riguardo. In qualsiasi anticipazione riguardante quello che è accaduto nella villa prima, e nel Castello poi, è stata sempre indicata Claudia come la scelta.

A differenza di quello che è capitato a Teresa Langella, che si è beccata un 'no' da Andrea Dal Corso, si vocifera che il percorso del giovane di origini pugliesi abbia avuto un lieto fine: la Dionigi si sarebbe presentata al party di fidanzamento, organizzato da Valeria Marini, confermando la sua intenzione di voler fare coppia fissa con Riccardi.

Per scoprire cosa è successo tra il tronista, Giulia e Claudia, non ci resta che aspettare venerdì, 22 febbraio, quando Canale 5 trasmetterà in prima serata l'attesissima scelta di Lorenzo.