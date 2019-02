Annuncio

Il primo speciale di Uomini e donne dedicato alla scelta di Teresa Langella, non si è concluso con il lieto fine che tutti si aspettavano: Andrea Dal Corso ha detto "no" alla tronista, lasciando lei e tutti gli invitati al party senza parole. Giulia De Lellis, che ha aiutato la napoletana nella scelta del look da sfoggiare alla festa nel castello, ha usato Instagram per attaccare il corteggiatore veneto; l'influencer ha etichettato con parole poco carine il ragazzo, salvo poi rincuorare Teresa dicendole che "ha scansato un fosso".

Teresa sceglie Andrea ma lui dice 'no'

C'era grande attesa da parte dei fan di Uomini e Donne nello scoprire se le anticipazioni che sono trapelate sulla scelta di Teresa nei giorni scorsi, corrispondevano alla realtà dei fatti.

I 3,4 milioni di italiani che hanno seguito la prima puntata serale del programma di Maria De Filippi il 15/02, hanno potuto constatare che quello che si vociferava sul web, era tutto vero.

La Langella, dopo aver trascorso due giorni in villa con Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso, ha scelto il secondo, andando contro il parere del padre che ha manifestato una netta preferenza per l'altro corteggiatore. Il colpo di scena che nessuno si aspettava, però, è arrivato quando il prescelto non si è presentato alla festa di fidanzamento che ha organizzato Valeria Marini in un bellissimo castello medievale; quando la tenda dell'ingresso si è aperta per accogliere il veneto, tutti i presenti sono rimasti stupiti nel non vederlo mai arrivare.

L'ex protagonista di Temptation Island ha chiesto di potersi confrontare con il papà della tronista, al quale ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a dire "no" a sua figlia; è stato l'uomo, infine, a comunicare ufficialmente a Teresa che Andrea ha respinto l'eventualità di fare coppia fissa con lei lontano dalle telecamere.

Sono stati tantissimi i messaggi di protesta che sono stati scritti sul profilo Instagram di Dal Corso, la maggior parte di questi lo accusano di aver preso in giro la Langella fin dall'inizio e di aver recitato una parte probabilmente per arrivare a prendere il suo posto sulla poltrona rossa di U&D.

La De Lellis critica Andrea sui social network

Tra i tanti telespettatori che hanno attaccato Andrea dopo il "no" che ha detto alla Langella, c'è anche Giulia De Lellis; l'influencer, che era tra gli invitati alla festa del fidanzamento non c'è mai stato, ha usato Instagram per esprimere il suo pensiero sul corteggiatore.

"Purtroppo è tutto vero. Io ero lì e vi confermo che lui non ha avuto nessun rispetto per Teresa, per la sua famiglia, per le persone che hanno lavorato. Non ha avuto le p...e di presentarsi e dire quello che pensava davanti a tutti"- ha esordito la romana nel suo sfogo che tutti i siti di gossip stanno riportando.

"Ma chi ti crede Andrè? A me dispiace tanto per lei perché non se lo meritava, ma oggi posso dire che si è scansata un fosso"- ha aggiunto la ventenne prima di concentrare la sua attenzione su Dal Corso e sull'impressione che ha avuto di lui sin dal loro primo incontro.

"A me non è mai piaciuto lui, zero. Che gente ridicola c'è in giro, tutti finti principi. Il sesto senso femminile non sbaglia mai, ragazze".

La De Lellis, prima di dare appuntamento al 22/02 e alla scelta di Lorenzo Riccardi, ha voluto concludere il suo personale sfogo con queste parole: "Andrea è un parac... con chissà quali intenzioni. Ha fatto una brutta figura, ma a Teresa è andata meglio così".