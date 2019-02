Annuncio

Annuncio

Nella giornata di oggi, dopo la registrazione della scelta di Lorenzo, sul web sono iniziate a circolare delle interessanti anticipazioni su come sarebbe andata a finire sia per il tronista che per la collega Teresa Langella. Secondo il blog 'Vicolo delle News', infatti, la napoletana avrebbe ricevuto un 'no' da Andrea Dal Corso, mentre Riccardi si sarebbe sentito dire 'sì' da Claudia Dionigi nella sala centrale del castello, che ha ospitato le feste di fidanzamento di entrambi i tronisti di Uomini e donne.

Le presunte risposte delle 'scelte' di Teresa e Lorenzo

Sembra che lunedì, 11 febbraio, e martedì, 12 febbraio, siano state registrate le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, cioè quelle che il pubblico vedrà in prima serata su Canale 5, nelle giornate del 15 e 22 febbraio.

Annuncio

Nonostante ad entrambe le serate abbiano partecipato soltanto gli autori della redazione, i protagonisti e alcune coppie che si sono formate a Uomini e Donne in questi anni, sul web stanno già circolando le prime indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto nel castello nelle scorse sere. 'Vicolo delle News', in particolare, ha svelato l'identità dei corteggiatori che sarebbero stati scelti: la napoletana avrebbe preferito Andrea Dal Corso ad Antonio Moriconi. Il tronista di origini pugliesi, invece, avrebbe preferito Claudia Dionigi a Giulia Cavaglià.

Oggi, a distanza di poche ore dalla fine delle registrazioni del serale del programma, questo famoso blog fa sapere anche cosa avrebbero risposto le 'scelte': Andrea avrebbe detto 'no' a Teresa, salvo poi chiedere un confronto chiarificatore con lei dopo la fine della festa, mentre Claudia 'sì' a Lorenzo. Questa notizia, al momento, non ha trovato nessuna conferma ufficiale.

Annuncio

Andrea e Claudia sono le scelte di Teresa e Lorenzo secondo le prime indiscrezioni

Secondo le anticipazioni, la preferenza di Teresa Langella è ricaduta su Andrea Dal Corso. Le indiscrezioni che sostengono che Andrea, noto come Andrew durante la sua partecipazione a Temptation Island come tentatore, avrebbe detto 'no' a Teresa sembrano confermare quanto ha sostenuto il corteggiatore negli ultimi tempi; dopo aver visto la Langella baciare con passione il 'rivale', sminuendo le loro effusioni, Dal Corso ha minacciato di non presentarsi neppure il giorno della scelta perché fortemente deluso dall'atteggiamento della tronista.

Per quanto riguarda Lorenzo, pare che a lui le cose siano andate meglio: dopo aver lasciato furioso la villa a poche ore dall'inizio del weekend con Claudia e Giulia, si dice che Riccardi abbia chiesto alla redazione di anticipare la registrazione della sua scelta.

Annuncio

Martedì, 12 febbraio, infatti, il ragazzo avrebbe comunicato alla Dionigi di voler stare solo con lei, riservando un inaspettato "due di picche" alla Cavaglià. Lei si sarebbe presentata raggiante al party, organizzato da Valeria Marini per sigillare l'inizio ufficiale della loro storia d'amore.