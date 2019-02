Annuncio

Annuncio

Questa notte Tv Guide ha rilasciato online un trailer del canale Fox sul nuovo episodio di Gotham, il settimo della quinta ed ultima stagione della serie prequel di Batman: nel video, abbastanza ricco di sequenze, viene mostrato lo scontro tra il futuro Cavaliere Oscuro e il suo storico nemico dai capelli verdi e dal ghigno inquietante. Non si parla ancora di Batman o Joker ma, mentre di Bruce conosciamo già il destino, di Jeremiah non abbiamo ancora delle certezze. Questo video, però, sembra darci qualche conferma nel momento in cui vediamo la vasca colma di una sostanza verdastra dove il criminale dovrebbe precipitare, decretando la nascita del Joker. L'episodio 'Ace Chemicals' andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 21 febbraio e il trailer ci mostra, in sintesi, cosa accadrà.

Annuncio

Gotham 5: online il trailer che mostra il ritorno di Jeremiah e lo scontro con Bruce Wayne

Nei primi episodi della quinta ed ultima stagione di Gotham abbiamo visto Selina in cerca di vendetta per essere quasi rimasta paralizzata dopo essere stata ferita gravemente da Jeremiah Valeska. La ragazza, preda anche del nuovo temperamento da felina, ha scovato il criminale e, apparentemente, lo ha ucciso. In realtà, Jeremiah non è morto e tornerà a Gotham nel settimo episodio, con l'obiettivo di colpire la persona che più lo ossessiona: Bruce Wayne. Jeremiah, nel trailer, ha un aspetto e uno stile più simile al Joker. Lo psicopatico gemello di Jerome ha progettato un piano diabolico per attaccare Bruce proprio nel suo punto più debole: l'omicidio dei suoi genitori.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nelle scene vediamo che Alfred verrà aggredito e, probabilmente, narcotizzato. Jeremiah sorprenderà Bruce nella sua villa e sarà pronto a brindare, con un bicchiere in mano, a quello che sarà il suo più grande spettacolo: la messinscena della morte dei coniugi Wayne. Bruce reagirà con rabbia e, secondo quanto mostrato nel trailer, farà di tutto per scontrarsi con Valeska.

Gotham, ultima stagione: una scena importante nel settimo episodio ci preannuncia la nascita del Joker

Tornando al trailer del settimo episodio della quinta stagione, vediamo Bruce e Jeremiah scontrarsi agli Ace Chemicals di Gotham. In una scena fondamentale entrambi lottano mentre sotto di essi c'è una vasca piena di qualche sostanza acida verdastra.

Annuncio

È qui che possiamo riconoscere un indizio importante: la caduta nell'acido rappresenta la nascita del Joker.