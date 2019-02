Annuncio

Continua senza sosta il successo de "Il commissario Montalbano", la Serie TV con protagonista Luca Zingaretti. Lunedì 18 febbraio, infatti, andrà in onda su Rai 1 il secondo dei due nuovi episodi creati per i vent'anni di messa in onda della fiction su Rai 1. L'episodio in questione sarà intitolato "Diario del 43" e racconterà le indagini che Montalbano affronterà quando a Vigata sarà ritrovato un diario risalente alla seconda guerra mondiale. Se per caso non avete avuto modo di seguire l'episodio in chiaro su Rai 1, potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere la replica del secondo episodio di Montalbano

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica de "Il commissario Montalbano" sarà disponibile solo ed esclusivamente sul sito on demand Rai Play alla pagina dedicata alla serie.

Tale sito, infatti, contiene tutti i 34 episodi della serie andati in onda fino ad oggi e tantissime clip riguardanti i making of degli episodi e le interviste ai protagonisti. Vi ricordiamo che tutti i video contenuti su Rai Play possono essere visualizzati anche sui dispositivi mobili grazie ad un'applicazione gratuita da scaricare dal sito stesso.

Anticipazioni de 'Diario del 43'

Le anticipazioni dell'episodio "Diario del 43" de "Il commissario Montalbano" ci segnalano che verrà rinvenuto a Vigata un diario del 43, conservato e sepolto dal preside Burgio. All'interno del diario, Montalbano troverà descritto un attentato che avrebbe dovuto avere luogo nel corso della seconda guerra mondiale ai danni degli americani.

Nel corso delle indagini poi, il commissario scoprirà che il diario apparteneva ad un giovane fascista trasferitosi negli Stati Uniti tanto tempo prima di nome Carlo Colussi. Il suo diario si intreccerà con la storia di un novantenne ex prigioniero di guerra americano, Jack Zuck trasferitosi anche lui negli Stati Uniti e tornato adesso a Vigata per far rimuovere il suo nome da quelli scolpiti su un monumento ai caduti. Nel frattempo a Vigata, Angelino Todaro, un ricco imprenditore di novant'anni verrà trovato morto senza spiegazioni. A quel punto Motalbano sarà chiamato ad indagare sul caso, rendendosi conto - strada facendo - che tutti e tre i casi a cui sta lavorando potrebbero essere collegati gli uni agli altri.

Così Montalbano si ritroverà a capire che il diario, Jack Zuck e Angelino Todaro sono soltanto tre dei protagonisti di una storia che va dalla seconda guerra mondiale al periodo attuale.