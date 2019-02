Annuncio

I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso dell'ultima puntata del trono classico, abbiamo visto che Andrea Dal Corso ha mosso i suoi nuovi dubbi su Teresa Langella che, come ben saprete, è ad un passo dalla fatidica scelta finale che vedremo in onda settimana prossima su Canale 5. Andrea, in particolare, non ha gradito alcuni atteggiamenti della bella tronista napoletana al punto da arrivare a mettere in discussione la sua presenza alla registrazione della scelta in villa.

I dubbi di Andrea sulla scelta di Teresa Langella: 'Merito di più'

Nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, Andrea ha dichiarato che, seppur Teresa decidesse di sceglierlo, lui sa che non sarebbe convinta al 100% di questa decisione, perché un 40% del suo cuore è ancora nelle mani di Antonio, che ha sempre dimostrato di saperla conquistare .

Proprio per questo motivo, Andrea ha ammesso di non essere soddisfatto e di non essere disposto ad accontentarsi.

Il corteggiatore, poi, è tornato a parlare di quando, in studio, ha avuto un momento di sconforto, con tanto di lacrima sul volto, e del fatto che Teresa. pur essendosene accorta, ha riso senza riserbo. Per Andrea è stata una grave mancanza di rispetto, poichè si è sentito deriso dalla donna verso la quale prova un interesse.

Nel suo sfogo post puntata il corteggiatore ha ammesso di aver pensato: 'Andrea, ma cosa stai facendo?'. Il veneto ha aggiunto anche che pensa di meritarsi qualcosa in più. 'Cosa vado a fare', ha dichiarato Andrea nel suo sfogo con la redazione, sottolineando ancora una volta i suoi dubbi e le sue perplessità circa il futuro da costruire con la bella tronista partenopea.

Venerdì, 15 febbraio, in onda la scelta di Teresa in prima serata

In attesa di scoprire come si evolverà questa vicenda e quale sarà la scelta finale, vi annunciamo che quella di ieri pomeriggio è stata l'ultima puntata di Teresa a Uomini e Donne. La tronista, infatti, non comparirà nella nuova puntata del trono classico che vedremo in onda tra giovedì e venerdì prossimo su Canale 5 in daytime.

La bella Teresa la settimana prossima sarà la protagonista del primo speciale di Uomini e Donne, in onda in prime time venerdì 15 febbraio. Proprio per questo motivo la tronista ha voluto ringraziare tutte le persone che in queste settimane l'hanno aiutata a portare avanti questo suo percorso pieno di 'alti e bassi'.