La scelta di Teresa Langella è l'argomento del giorno tra i fan di Uomini e donne che ieri 15 febbraio hanno seguito con interesse la puntata speciale, trasmessa in prima serata. Contro ogni aspettativa della vigilia, la tronista ha scelto Andrea Dal Corso, anche se la risposta del corteggiatore è stata molto diversa da quello che lei si sarebbe aspettata. Dopo settimane di dichiarazioni pubbliche e un weekend in villa, caratterizzato da una romantica cena, l'imprenditore veneto ha risposto di 'no' alla tronista, rifiutando di presentarsi nel castello per un confronto davanti agli ospiti. Le sue poche spiegazioni, date in precedenza al padre della cantante, non sono bastate per evitare le polemiche che quest'oggi 'rimbalzano' tra i vari social network.

Non sono solo i fan del programma ad esprimersi contro il corteggiatore, reo di avere illuso e deluso Teresa, ma anche diversi personaggi noti nel mondo di Uomini e donne per le loro precedenti partecipazioni al programma. Molti hanno la convinzione che Andrea non sia stato sincero, e di conseguenza si evince una certa stima e vicinanza nei confronti di Antonio Moriconi.

Il messaggio di Giordano Mazzocchi all'amico Antonio

Già nelle ore immediatamente successive alla puntata della scelta di Teresa Langella, diversi volti noti di Uomini e donne, come detto, si sono espressi a favore di Antonio Moriconi, deluso dopo il weekend trascorso in villa. È questo il caso di Giordano Mazzocchi, che ha lanciato una chiara frecciatina, forse rivolta contro il veneto, scrivendo sul suo profilo Instagram: "Le persone vere si distinguono sempre".

Inevitabile il riferimento al percorso del maestro di sci all'interno del programma. Parole forti anche quelle espresse da Giulia De Lellis, attraverso una sua Instagram Story. In essa la influencer ha criticato il corteggiatore, che non ha neppure avuto il coraggio di presentarsi al castello davanti alla famiglia di Teresa. Ha quindi aggiunto: "Un altro para.... che aveva chissà quali intenzioni, perché poi per quanto mi riguarda ha fatto solo una grande figura di mer..! Pensiamo che a lei è andata di lusso così!"

Le parole dell'ex corteggiatore Luca Daffrè

Dopo lo speciale di Uomini e donne, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi non hanno pubblicato nessun commento sui social network, evitando di fomentare una polemica già particolarmente accesa.

Mentre i telespettatori attendono con ansia il confronto in studio davanti a Maria De Filippi, ad esprimere il proprio punto di vista ci hanno pensato altri ex protagonisti del programma. È questo il caso di Luca Daffrè, l'ex corteggiatore di Teresa che ha scritto un post di stima verso la tronista: "Purtroppo quando si prova qualcosa di forte si ha il prosciutto sotto gli occhi e non ci si accorge di chi si ha davanti, nonostante il consiglio di tutti ". Emanuele Mauti, invece, ha affermato: "Consegnati con largo anticipo gli Oscar come miglior attore". Ciò che la gran parte dei fan spera è ora di vedere Antonio sul trono di Uomini e donne già a partire dalla prossima registrazione dedicata al Trono Classico. Sarebbe, invece, un duro colpo se al suo posto Maria De Filippi decidesse di far salire proprio Andrea Dal Corso.